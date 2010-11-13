اختصاص 784 میلیون تومان اعتبار به پروژه های عمران شهری لرستان

گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا ملکی راد ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در محل استانداری در سخنانی اظهار داشت: این اعتبار از محل مازاد درآمد مالیاتی استان در طول شش ماه نخست سال جاری اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: کل اعتبار مازاد درآمد مالیاتی استان در مدت زمان یاد شده 980 میلیون تومان بوده است که 20 درصد این اعتبار به بخش جاری اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان از اختصاص مابقی این اعتبار به حوزه عمرانی خبر داد و بیان داشت: اعتبار یاد شده بر اساس شاخصهای موجود بین همه شهرستانهای استان توزیع شده است.

ملکی راد تصریح کرد: با توجه به محدود بودن رقم این اعتبار امکان توزیع آن بین همه دستگاههای اجرایی استان وجود نداشت.

وی به اختصاص این اعتبار به پروژه های عمران شهری اشاره کرد و گفت: 200 میلیون تومان از این اعتبار به پروژه های عمران شهری خرم آباد اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ابراز امیدواری کرد که در فازهای بعدی اختصاص این اعتبار رقم بیشتری به دستگاههای مختلف استان اختصاص یابد.

ملکی راد همچنین به تصویب طرح جامع سه شهر استان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه مهلت طرحهای هادی شهرهای الشتر، ازنا و بروجرد تمام شده بود باید طرح جامع این شهرها برای اجرا به تصویب شورای برنامه ریزی استان می رسید.

وی با اشاره به انجام مطالعات لازم در این زمینه، یادآور شد: مطالعه طرح جامع برخی از این شهرها از سال 86 آغاز شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان به تصویب طرح جامع شهرهای ازنا و الشتر در کارگروههای تخصصی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت این شهرها زیر 100 هزار نفر است تصمیم گیری نهایی در مورد آنها در شورای برنامه ریزی به ریاست استاندار صورت می گیرد.

ملکی راد خاطر نشان کرد: ولی در مورد شهر بروجرد به علت جمعیت بالای 100 هزار نفر طرح جامع برای تایید نهایی باید به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.

به گزارش مهر در جریان جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان طرح جامع سه شهر ازنا، الشتر و بروجرد پس از ارائه گزارش مطالعات توسط مشاوران طرح به تصویب رسید.