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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

"سکو برت" شاگرد جدید دایی/

قرارداد بازیکن جدید پرسپولیس ثبت شد/ تبریک کاشانی به ذوب آهن

قرارداد بازیکن جدید پرسپولیس ثبت شد/ تبریک کاشانی به ذوب آهن

با حضور "سکو برت" مدافع میانی اهل مالی در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد این بازیکن با تیم فوتبال پرسپولیس به طور رسمی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سکو برت" پس از انجام جلسه نهایی با حبیب کاشانی، عصر امروز شنبه به همراه منصور بیک محمدلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس به هیئت فوتبال رفت تا قراداد نهایی خود را با این باشگاه به ثبت برساند.

 به موجب قراداد میان باشگاه پسپولیس و سکو برت، این بازیکن تا پایان فصل لباس پرسپولیس را به تن خواهد داشت. برت می‌تواند در صورت صلاحدید کادر فنی پرسپولیس در بازی آینده سرخ پوشان در جام حذفی به میدان رود.
 
حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس در پیامی،‌ کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به مدیر عامل، مجموعه باشگاه ذوب آهن، مردم اصفهان و دیگر فوتبالدوستان ایرانی تبریک گفت.
کد مطلب 1191076

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