قرارداد بازیکن جدید پرسپولیس ثبت شد/ تبریک کاشانی به ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، "سکو برت" پس از انجام جلسه نهایی با حبیب کاشانی، عصر امروز شنبه به همراه منصور بیک محمدلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس به هیئت فوتبال رفت تا قراداد نهایی خود را با این باشگاه به ثبت برساند.

به موجب قراداد میان باشگاه پسپولیس و سکو برت، این بازیکن تا پایان فصل لباس پرسپولیس را به تن خواهد داشت. برت می‌تواند در صورت صلاحدید کادر فنی پرسپولیس در بازی آینده سرخ پوشان در جام حذفی به میدان رود.