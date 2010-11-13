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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

مرکل خبر تغییر در کابینه خود را تکذیب کرد

مرکل خبر تغییر در کابینه خود را تکذیب کرد

صدراعظم آلمان اخبار رسانه های آلمان در مورد ایجاد تغییر در کابینه خود در آینده نزدیک را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه راینشیه پست چاپ آلمان، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان با اشاره به گزارشهای رسانه ها در مورد تغییرات در کابینه خود گفت: ما در دولت در هماهنگی کامل با هم هستیم و این خبرها صحت ندارد.

این در حالی است که مخالفان دولت مرکل، انتقادهای فراوانی به اعضای دولت وی داشته و انتظار ایجاد تغییر در کابینه را دارند.
 
در همین حال "ولفگانگ شویبل" وزیر دارایی آلمان که همراه مرکل در نشست گروه 20 در سئول حضور دارد، در پاسخ به این سوال گفت: هیچ علاقه ای به شنیدن چنین شایعاتی ندارم.
 
وی از جمله کسانی است که عملکردش با انتقادهای فراوانی در داخل آلمان روبرو است. مرکل همچنین در پاسخ به خبرنگاران خاطرنشان کرد که از همکاری با شویبل راضی است و به کار با وی و دیگر اعضای کابینه اش ادامه خواهد داد.
 
روز جمعه روزنامه هاندلس بلات از احتمال جایگزینی شویبل توسط "توماس دو مایتزیره" وزیر کشور کنونی خبر داده و مدعی ایجاد تغییرات دیگر در کابینه مرکل شده بود.
کد مطلب 1191078

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