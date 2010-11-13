"کریسمس مبارک ماریا" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 16 داستان کوتاه از نویسنده است که عناوین برخی از آنها عبارتند از صدوپنجاه کیلو، علی آرپی‌جی، ویولون، آبله‌ای به شکل یک پروانه، در ساعت پنج عصر و دوئل.

در داستان "کریسمس مبارک ماریا" می‌خوانیم: کریسمس نزدیک بود. قصه‌‌ای که می‌خواهم تعریف کنم، ماجرای ماریاست. هر چند به ظاهر آنکه در داستان پررنگتر است، منم، اما هدف من روایت قصه ماریاست. من اعتقاد دارم بد نیست خواننده بیوگرافی‌ای از شخصیتهای داستان، به خصوص شخصیتهای محوری یعنی من و ماریا بداند. حادثه‌ای که برای من اتفاق افتاد باعث شد من آدمهای عجیب‌تر از خودم زیاد ببینم. این حادثه تقریبا یک سال بعد از تولدم رخ داد.

مضمون اکثر داستانهای مجموعه راجع به آدمهایی است که عملا به آخر خط رسیده‌اند و بازنده حساب می‌شوند و یا آدمهایی که اسیر نوعی روزمرگی و تقدیری محتوم شده‌اند.

فلاح علاوه بر نوشتن داستان در عرصه فیلمنامه‌نویسی هم فعالیت‌ دارد. فیلم تلویزیونی "سربازان اعدام" بر اساس فیلمنامه‌ای از او ساخته شده است. وی هم‌اکنون در فصلنامه "انشا و نویسندگی" مسئول بخش داستان است.

کتاب "کریسمس مبارک ماریا" با شمارگان 1100 نسخه در 120 صفحه و به قیمت 3000 تومان منتشر شده است.

