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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

پیام وزیر صنایع به ذوبی‌ها:

این نایب قهرمانی ذره‌ای از توانمندی‌ها و ارزش‌هایتان نمی‌کاهد

این نایب قهرمانی ذره‌ای از توانمندی‌ها و ارزش‌هایتان نمی‌کاهد

وزیر صنایع و معادن در پیامی از تلاش ارزشمند تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی اکبر محرابیان خطاب به مسئولان، اعضاء تیم و کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان آمده است: از اینکه به فضل‌الهی و با تلاش و همت شما، زحمات مربیان و مدیران ارجمندتان و پشتیبانی هواداران و ملت شریف ایران، عنوان نایب قهرمانی فوتبال آسیا را کسب نموده اید، قدردانی می کنم.

در این پیام آمده است: کسب مقام نایب قهرمانی برای شما که قبل از ستاره بودن خود به ستاره بودن تیم تان فکر می‌کنید، ذره‌ای از توانمندی ها و ارزش هایتان نمی‌کاهد و همین حضور قدرتمند و بازی جوانمردانه، زیبا  و تکنیکی شما عزیزان در عرصه ورزش آسیا تداعی کننده دلاورمردی ها و تلاش های مجدانه فرزندان عزیز این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف است.

وزیر صنایع و معادن در این پیام تصریح کرد: بدون شک این حضور برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش کشورمان افزوده است. سرفرازی شما و فردایی بهتر را برای میهن عزیزمان از خداوند متعال آرزومندم. 

دیدار فینال هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز شنبه در ورزشگاه ملی توکیو برگزار شد و تیم سئونگنام کره جنوبی با برتری 3 بر یک برابر ذوب آهن جام قهرمانی را به خانه برد.


کد مطلب 1191081

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