به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی اکبر محرابیان خطاب به مسئولان، اعضاء تیم و کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان آمده است: از اینکه به فضل‌الهی و با تلاش و همت شما، زحمات مربیان و مدیران ارجمندتان و پشتیبانی هواداران و ملت شریف ایران، عنوان نایب قهرمانی فوتبال آسیا را کسب نموده اید، قدردانی می کنم.

در این پیام آمده است: کسب مقام نایب قهرمانی برای شما که قبل از ستاره بودن خود به ستاره بودن تیم تان فکر می‌کنید، ذره‌ای از توانمندی ها و ارزش هایتان نمی‌کاهد و همین حضور قدرتمند و بازی جوانمردانه، زیبا و تکنیکی شما عزیزان در عرصه ورزش آسیا تداعی کننده دلاورمردی ها و تلاش های مجدانه فرزندان عزیز این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف است.

وزیر صنایع و معادن در این پیام تصریح کرد: بدون شک این حضور برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش کشورمان افزوده است. سرفرازی شما و فردایی بهتر را برای میهن عزیزمان از خداوند متعال آرزومندم.

دیدار فینال هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز شنبه در ورزشگاه ملی توکیو برگزار شد و تیم سئونگنام کره جنوبی با برتری 3 بر یک برابر ذوب آهن جام قهرمانی را به خانه برد.



