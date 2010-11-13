نظام بانکی فارس سهم خود را در صادرات مشخص کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده عصر شنبه در جلسه توسعه صادرات استان گفت: بخش دولتی و خصوصی باید متوازن با یکدیگر حرکت کنند تا مشکلات صادرات در فارس برطرف شود چراکه اگر غیر از این باشد به رقم مشخص شده در چشم انداز صادراتی نخواهیم رسید.

وی تاکید کرد: متوسط صادرات ما در چشم انداز باید به 75 درصد برسد که این اما تنها با همکاری تمامی دستگاه ها محقق می شود.

استاندار فارس با اشاره به یکی از مشکلات صادرات استان در بخش حمل و نقل افزود: شکافهای موجود در بخش صادرات باید از بین برود ودر این راستا در مرحله اول باید آنالیز قیمت انجام و سپس وضعیت شرکتهای حمل و نقل بررسی شود و در نهایت واسطه ها از بخش حمل و نقل خارج شوند.

احمدزاده تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که تولیدات استان ارزش افزوده بالایی را برای فارس به همراه داشته باشد، سالهاست که فارس مقام اول تولید گندم کشور را دارد ولی در عین حال سودی نیز به استان نرسیده است.

وی اظهار کرد: تولید و صادرات هر کالایی که ارزش افزوده داشته باشد اولویت است.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی شیراز قیمت تمام شده را یکی از مشکلات بخش صادرات عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده کالای تولیدی در استان یکی از عواملی است که در بخش صادرات با مشکل مواجه می شویم چراکه قدرت رقابت با دیگر کشورهای دنیا را پائین می آورد.

جمال رازقی ادامه داد: بالا بودن بهره بانکی و مشکل تامین پول هم در این راستا مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.