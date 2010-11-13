لیاقت ذوب آهن بیش از نایب قهرمانی آسیا بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بن همام پس از پیروزی 3 بر یک سئونگنام در فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر ذوب آهن ضمن تبریک به مسئولان این تیم کره‌ای در مورد ذوب‌آهن گفت: باید به ذوب آهن که لیاقتی بیشتر از مقامی نایب قهرمانی آسیا را داشت، به خاطر نمایش موفقی که در تمام طول مسابقات ارائه کرد، تبریک بگویم.

وی با بیان اینکه این بازی بسیار هیجان انگیز بود، تاکید کرد: مطمئن هستم تماشاگران از بازی دو تیم راضی بودند. ضمن اینکه سئونگنام فوتبال قابل قبولی بازی کرد و شایستگی خود را برای قهرمانی نشان داد.

" در این مسابقه 27 هزار و 308 نفر در استادیوم ملی توکیو حضور داشتند که بخشی از آنها طرفداران دو تیم ذوب آهن و سئونگنام بودند."

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین ادامه داد: دوست دارم به سئونگنام و همه طرفدارانش این قهرمانی را که دومین قهرمانی آنها از سال 2004 تاکنون بود، تبریک بگویم.

بن همام با بیان اینکه هر دو تیم در زمین رفتاری حرفه ای داشتند و فینال لیگ قهرمانان آسیا در سطح بالایی برگزار شد، گفت: برای سئونگنام در جام باشگاه‌های جهان آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم آنها نماینده شایسته ای برای آسیا باشند.

دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره جنوبی برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک و قهرمانی تیم کره‌ای در این مسابقات همراه شد.