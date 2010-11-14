آغاز شکوفایی اقتصاد تعاونی/ تعاونیها بنگاه دولتی نیستند

محمد عباسی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که چرا بخش تعاون در ایران همچون سایر کشورهای پیشرفته به جایگاه واقعی خود دست نیافته است؟ گفت: برای رشد هر پدیده اجتماعی باید زمینه های رشد آن فراهم باشد.

وزیر تعاون اظهار داشت: شرکت تعاونی به شکل امروزی خود از بطن نظام سرمایه داری به وجود آمد و پس از آن با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و پیامدهای آن مانند مهاجرت بی ضابطه به شهرها، گسترش فقر و حاشیه نشینی، افزایش قیمتها و شیوع تقلب در کسب و کار، عده ای به فکر رهایی از این وضعیت اسفبار افتادند.

عباسی ادامه داد: پس از آن بود که متفکرین تعاون نیز ایده آل هایی را در این زمینه مطرح کردند و به فکر تاسیس روستاها و شهرکهای کاملا تعاونی افتادند که البته این موضوع تحقق نیافت.

وی خاطر نشان کرد: اما عده ای نیز برای رهایی از فقر، دست به اقدامات اساسی زدند که این موضوع در قالب تاسیس تعاونیها برای رفع نیازهای مشترک نمودار شد و چون هم با اعتقاد این کار را دنبال می کردند توانستند با همیاری، کارگروهی و تبعیت از اصولی که مبتنی بر مشارکت و عدالت بود به موفقیت برسند.

به گفته وزیر تعاون، این موفقیت الگویی شد تا در سایر رشته فعالیتهای اقتصادی نیز تعاونیها تاسیس شوند و با اتکا به نیرو و توان خود رشد کنند. اصول حاکم بر اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به تحقق آن کمک کرد.

عباسی تاکید کرد: هم اکنون تعاونیهای فعال در اروپا بر اساس نیاز مشترک و به شکل خودجوش و به دور از دخالتهای دولت شکل گرفته اند و دارای تشکیلات و ساختار مناسب در کلیه سطوح از تعاونیهای اولیه تا سازمانهای عالی به صورت خودگردان هستند.

وی سپس به موضوع تعاونیهای جدید اشاره کرد و با بیان اینکه تعاونیهای نوین پدیده ای وارداتی در ایران بودند و دولت قبل از انقلاب اسلامی با اهداف خاصی توانست تعداد محدودی از آنها را تشکیل دهد که نتوانستند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشند، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی، دولت انقلابی به فکر تاسیس و گسترش این نهادهای مردمی افتاد تا بتواند به ویژه در دو زمینه توزیع کالاهای مصرفی و توزیع زمین، موفق عمل کند.

وزیر تعاون تصریح کرد: به این ترتیب از همان ابتدا تعاونیها با حمایت، نظارت و دخالت دولت شکل گرفتند و اکثریت مردم نیز با دید بنگاههای دولتی به آنها می نگریستند. اما با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و بعد از دهه 70، تعاونیها با قطع کمکهای دولتی رو به افول گذاشتند.

به گفته عباسی، خوشبختانه در سالهای اخیر با افزایش آگاهیها و سطح سواد ملی و نیز زمینه های فراهم شده توسط دولت برای توانمندی سازی اقشار مختلف جهت ایفای نقش در اقتصاد مولد، شاهد رشد کمی و کیفی بخش تعاون در کشور هستیم که این مهم مورد اذعان و تحسین کارشناسان و مدیران اتحادیه بین المللی تعاون نیز بوده است.

وی اظهار داشت: قطعا در صورت عملی شدن کامل زمینه ها و بسترهای قانونی، ایران می تواند به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد تعاونی در سطح جهانی مطرح باشد.

وزیر تعاون تصریح کرد: هم اکنون نیز از نظر تعداد تعاونیها، اعضا و نیز در برخی زمینه های کاری، اقتصاد تعاونی در سطح منطقه و جهان از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.