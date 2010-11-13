500 میلیارد ریال به آسفالت راههای روستایی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، علیرضا رحمان زاده عصر شنبه در جریان بازدید از راههای روستایی شهرستان میاندوآب افزود: در صورت تخصیص کامل این میزان اعتبار یک هزار کیلومتر از راههای روستایی استان آسفالت شده و در صورت تحقق این امر، میزان جمعیت روستایی برخوردار از راه آسفالت به 90 درصد می رسد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 75 درصد از راههای روستایی آذربایجان غربی آسفالت شده، اظهار داشت: امسال با صرف 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته، بیش از 400 کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت شده است.

رحمان زاده با بیان اینکه هفت هزار کیلومتر راه روستایی در استان وجود دارد، اظهارداشت: هم اکنون دو هزار کیلومتر از این راه‌ ها آسفالت هستند .

این مقام مسئول با اشاره به حضور 40 درصد جمعیت استان آذربایجان غربی در روستاها، گفت: حفظ جان و امنیت این تعداد از افراد مهم است و در این زمینه لازم است تا برای ایمن ‌سازی راه‌های روستایی توجه بیشتری شود .

یکی از نمایندگان مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید گفت: امسال 110 کیلومتر از راههای روستایی میاندوآب در قالب طرح همت آسفالت شده است.

مهدی عیسی زاده ادامه داد: تا پایان سالجاری با اتمام طرحهای در دست اجرا راه سازی جمعیت روستایی برخوردار از راه مناسب آسفالت به 95 درصد می رسد.