وزیر اندونزیایی بدلیل دست دادن با همسر اوباما عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سمبرینگ تیفاتول" وزیر اطلاع رسانی اندونزی بخاطر دست دادن با "میشله اوباما" در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به این کشور معذرت خواهی کرد.

وی پیشتر در صفحه تویتر خود گفته بود که در این دیدار مجبور شده با همسر اوباما دست بدهد. به ادعای وی میشله اوباما آنقدر دستش را نزدیک به او گرفته که ناچار شده بر خلاف قوانین اسلامی با وی دست دهد.

این در حالی است که انتشار ویدیویی از این دیدار انتقادهای فراوانی را متوجه این وزیر مسلمان کرده است. این ویدیو نشان می دهد که برخلاف آنچه که تیفاتول ادعا کرده، در دست دادن وی با همسر اوباما اجباری در کار نبوده است.

گفتنی است انتشار تصویر دست دادن وزیر اطلاع رسانی اندونزی با میشله اوباما اعتراضاتی بدنبال داشته است.