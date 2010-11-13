سازمان کنفرانس اسلامی از توافق گروههای سیاسی عراقی استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"اکمل الدین احسان اوغلو" مراتب خرسندی خود را از توافق گروههای سیاسی درباره توزیع پستهای اساسی و تشکیل دولت جدید ابراز داشت.

وی افزود: امیدوارم تحولات مثبت اخیر درعرصه سیاسی عراق عاملی برای وحدت مردم این کشور و بازگشت امنیت و ثبات درآن باشد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کرد: دولت مشارکت ملی باید بر پایه های صحیح و اصولی شکل گیرد تا توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای مردم عراق به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است که گروههای سیاسی عراقی پس از گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پنجشنبه گذشته درباره تقسیم پستهای سه گانه این کشور به توافق رسیدند.