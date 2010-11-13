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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

سازمان کنفرانس اسلامی از توافق گروههای سیاسی عراقی استقبال کرد

سازمان کنفرانس اسلامی از توافق گروههای سیاسی عراقی استقبال کرد

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن خرسندی از توافق گروههای سیاسی عراقی، ابراز امیدواری کرد که این توافق بر بازگشت امنیت و ثبات در این کشور تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"اکمل الدین احسان اوغلو" مراتب خرسندی خود را از توافق گروههای سیاسی درباره توزیع پستهای اساسی و تشکیل دولت جدید ابراز داشت.

وی افزود: امیدوارم تحولات مثبت اخیر درعرصه سیاسی عراق عاملی برای وحدت مردم این کشور و بازگشت امنیت و ثبات درآن باشد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کرد: دولت مشارکت ملی باید بر پایه های صحیح و اصولی شکل گیرد تا توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای مردم عراق به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است که گروههای سیاسی عراقی پس از گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پنجشنبه گذشته درباره تقسیم پستهای سه گانه این کشور به توافق رسیدند.

کد مطلب 1191100

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