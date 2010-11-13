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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۳۷

احمدی نژاد در گفتگو با مالکی:

ایران همچون گذشته از ثبات و پیشرفت عراق حمایت می‌کند

ایران همچون گذشته از ثبات و پیشرفت عراق حمایت می‌کند

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران تشکیل دولت جدید عراق را به نوری‌المالکی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد شامگاه شنبه در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر عراق گفت: تشکیل دولت جدید ، یک پیروزی بزرگ برای دولت، مجلس، ملت و همه گرو‌ههای سیاسی در عراق است.

رئیس‌جمهور با ابراز حمایت دولت ایران از ثبات، پیشرفت و شکوفایی عراق تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته آماده همکاری و توسعه مناسبات با کشور دوست و همسایه عراق است.

نوری‌المالکی هم در این مکالمه تلفنی از حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق قدردانی کرد و گفت: گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خواست دولت عراق است.

نخست‌وزیر عراق خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک با معرفی کابینه دولت، گامهای مهمی برای شکوفایی و خدمت به ملت عراق برداشته خواهد شد.

 
 
کد مطلب 1191104

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