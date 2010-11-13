به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد شامگاه شنبه در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر عراق گفت: تشکیل دولت جدید ، یک پیروزی بزرگ برای دولت، مجلس، ملت و همه گرو‌ههای سیاسی در عراق است.

رئیس‌جمهور با ابراز حمایت دولت ایران از ثبات، پیشرفت و شکوفایی عراق تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته آماده همکاری و توسعه مناسبات با کشور دوست و همسایه عراق است.

نوری‌المالکی هم در این مکالمه تلفنی از حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق قدردانی کرد و گفت: گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خواست دولت عراق است.

نخست‌وزیر عراق خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک با معرفی کابینه دولت، گامهای مهمی برای شکوفایی و خدمت به ملت عراق برداشته خواهد شد.



