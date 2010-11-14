به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس برای آزادسازی یارانه گاز بخش خانگی و تجاری، رشد مصرف این حامل انرژی در سومین کشور بزرگ مصرف کننده گاز جهان متوقف شده است.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت، از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 34 میلیارد متر مکعب گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف گاز ایران کمتر از یک درصد رشد داشته است.

افزایش سقف جرایم مشترکان، آثار روانی افزایش قیمتها و فرهنگ سازی را می توان از مهمترین دلایل توقف نسبی رشد مصرف گاز خانگی در سالجاری عنوان کرد این در حالی است که به نسبت کاهش مصرف بخش خانگی، مصارف گاز نیروگاهها و صنایع به ترتیب 10 و 17 درصد افزایش داشته است.

سناریوهای افزایش قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی به گونه ای در دولت طراحی شده است که بخش عمده منابع مالی حاصل از آزادسازی یارانه این حامل انرژی توسط واحدهای نیروگاهی و صنایع عمده کشور باید تامین شود.



جزئیات سناریوی نهایی افزایش قیمت گاز خانگی

برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه به منظور مدیریت و کنترل شتاب مصرف گاز خانگی 10 دهک مصرفی در سطح کشور تعریف شد که این میزان مصرف گاز در هر یک از این دهکها مطابق با شرایط آب و هوایی در پنج دسته سردسیر، ‌سردسیر 2، سردسیر 3 ، معتدل و گرمسیر طبقه بندی شدند.

در همین حال، متوسط مصرف گاز توسط دهکهای مختلف به دو دوره هفت و پنج ماهه تقسیم شده که بر اساس این طبقه بندی دامنه مصرف گاز مشترکان در هر یک از مناطق پنج گانه تعیین می شود.

از ابتدای سالجاری تاکنون هم با برگزاری 300 ساعت نشست در کارگروه‌های تخصصی تاکنون 13 سناریوی مطرح شده برای تعیین قیمت فروش گاز همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شده که در نهایت پنج سناریو برای افزایش قیمت گاز در دولت نهایی شده است.

بر اساس سناریوهای نهایی شده، پیش بینی می شود قیمت گاز طبیعی مطابق با متوسط مصرف ماهانه مشترکان به صورت پلکانی افزایش یابد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، دهکهای اول تا هفتم از محل آزاد سازی یارانه گاز کمترین سهم را به خود اختصاص می دهند و بار اصلی آزادسازی یارانه این حامل انرژی به دوش دهکهای هفتم تا دهم مصرف خواهد افتاد.

در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران هر متر مکعب گاز خانگی را بین 100 تا 130 ریال به دهکهای اول و دوم عرضه می کند که متناسب با افزایش مصرف میزان هزینه دریافتی از مشترکان گاز دهکهای سوم تا هفتم افزایش می یابد.

همچنین در شرایط فعلی بخشهای عمومی مصرف کننده گاز شامل کسب و خدمات 250 ریال، واحدهای آموزش، پژوهش، اماکن مذهبی، مدارس و مراکز بهزیستی 90 ریال، مساجد، حسینیه ها و مهدیه ها 90 ریال، نانوایی و گرمابه ها 49 ریال، هتلها و مسافرخانه ها 159 ریال به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی هزینه به دولت پرداخت می کنند.

همزمان با نهایی شدن سناریوی نهایی افزایش قیمت گاز خانگی تاکنون اطلاعات تکمیلی این تغییرات قیمتی در اختیار مدیران ستادی و عملیاتی مرتبط اعلام نشده است.

افزایش چند برابری قیمت گاز تا پنج سال آینده

به گزارش مهر، در حال حاضر یکی از مهمترین چالشهای پیش روی افزایش قیمت گاز طبیعی نامشخص بودن هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع یک متر مکعب گاز است که اخیرا کارگروهی در وزارت نفت مطالعات برای تعیین هر یک از هزینه ها را آغاز کرده است.

سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت هم اخیرا قیمت تمام شده هر متر مکعب گاز طبیعی را بیش از 350 تومان اعلام کرده و گفته است: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت گاز سازمانهای دولتی بیش از مصارف خانگی افزایش می یابد.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز هم در خصوص افزایش قیمت گاز طبیعی اظهار کرده است: پیش بینی می شود قیمت هر متر مکعب گاز در برنامه پنج ساله پنجم از 900 ریال فعلی به تدریج به دوهزار و 400 ریال افزایش یابد.



پیش بینی می شود با آزادسازی یارانه گاز طبیعی سالانه حدود 20 تا 25 درصد مصرف گاز طبیعی ایران معادل 10 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.