یادداشت تفاهم همکاری ورزش ایران و چین امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو در جریان امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه کشور چین در ورزش آسیا بسیار امیدواریم که با ثبت این تفاهم نامه زمینه استفاده هرچه بیشتر کشورمان از دانش، توانایی و تجربه مربیان این کشور فراهم شود.

وی با تمجید از میزبانی بسیار خوب کشور چین در بازی‌های آسیایی گوانگژو حاطرنشان کرد: کشور چین از لحاظ توسعه زیرساخت و اماکن ورزشی خود پیشرفت بسیار خوبی داشته و امیدواریم در آینده ای نزدیک کشور ما نیز با بهره‌گیری از دانش غنی این کشور شاهد توسعه و پیشرفت بیش از پیش زیرساخت‌های خود در زمینه ورزش باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به روند امضای این تفاهم نامه همکاری گفت: ما پیش نویس این تفاهم نامه را در سفر پیشین وزیر ورزش کشور چین به کشورمان آماده کرده بودیم و صبح امروز نیز آن را به صورت رسمی به امضا رساندیم. کشور چین در طول سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای را از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی داشته است. امیدواریم که ورزش بستری باشد برای توسعه هرچه بیشتر همکاری های دو کشور ایران و چین در زمینه‌های گوناگون.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: کشورهای ایران و چین در رشته‌های متعدد ورزشی در دنیا صاحب عنوان هستند که امیدواریم از این پس با بهره ‌گیری از دانش مربیان یکدیگر زمینه شکوفایی ورزش دو کشور فراهم شود.

