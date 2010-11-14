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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۳

بازیهای آسیایی گوانگجو /

یادداشت تفاهم همکاری ورزش ایران و چین امضا شد

یادداشت تفاهم همکاری ورزش ایران و چین امضا شد

یاداشت تفاهم همکاری های ورزشی بین دو کشور ایران و چین صبح امروز در دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان با وزیر ورزش کشور چین در گوانگجو به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو در جریان امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه کشور چین در ورزش آسیا بسیار امیدواریم که با ثبت این تفاهم نامه زمینه استفاده هرچه بیشتر کشورمان از دانش، توانایی و تجربه مربیان این کشور فراهم شود.

وی با تمجید از میزبانی بسیار خوب کشور چین در بازی‌های آسیایی گوانگژو حاطرنشان کرد: کشور چین از لحاظ توسعه زیرساخت و اماکن ورزشی خود پیشرفت بسیار خوبی داشته و امیدواریم در آینده ای نزدیک کشور ما نیز با بهره‌گیری از دانش غنی این کشور شاهد توسعه و پیشرفت بیش از پیش زیرساخت‌های خود در زمینه ورزش باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به روند امضای این تفاهم نامه همکاری گفت: ما پیش نویس این تفاهم نامه را در سفر پیشین وزیر ورزش کشور چین به کشورمان آماده کرده بودیم و صبح امروز نیز آن را به صورت رسمی به امضا رساندیم. کشور چین در طول سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای را از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی داشته است. امیدواریم که ورزش بستری باشد برای توسعه هرچه بیشتر همکاری های دو کشور ایران و چین در زمینه‌های گوناگون.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: کشورهای ایران و چین در رشته‌های متعدد ورزشی در دنیا صاحب عنوان هستند که امیدواریم از این پس با بهره ‌گیری از دانش مربیان یکدیگر زمینه شکوفایی ورزش دو کشور فراهم شود.

کد مطلب 1191114

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