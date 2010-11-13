به گزارش خبرنگار مهر، ساشا اوگننوفسکی که زننده گل نخست فینال هشتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا بود و به عنوان بهترین بازیکن این دیدار و این رقابت‌ها انتخاب شد، از سوی هولگر اوسیک به تیم ملی استرالیا دعوت شد.

کاپیتان استرالیایی تیم فوتبال سئونگنام ایلهوآچونما که 31 سال سن دارد، برای نخستین مرتبه به اردوی تیم ملی استرالیا دعوت شده و در دیدار چهارشنبه هفته جاری برابر مصر به میدان خواهد رفت.

همچنین کاروان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از شکست 3 بر یک عصر امروز شنبه برابر تیم سئونگنام ایلهوآچونما، ساعت 22 فردا یکشنبه به وقت محلی از توکیو راهی ایران می‌شود و ساعت 9 صبح روز دوشنبه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) می‌شود.

دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره جنوبی برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک و قهرمانی تیم کره‌ای در این مسابقات همراه شد.