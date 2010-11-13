به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ هادی صادقی با تاکید بر این‌که سفر مقام معظم رهبری، انگیزه‌ها را برای ادامه تحول مثبت تقویت و دل‌ها را به هم نزدیک کرد، گفت: با این سفر، مدیریت حوزه به حرکت جدید واداشته شد و جایگاهش تقویت شد.

وی با اشاره به برکات و دستاوردهای سفر مقام‌معظم‌رهبری به قم و حوزه علمیه گفت: دستاوردهای این سفر فوق‌العاده است، به طوری که نمی‌توانیم تمام این دستاوردها را بشماریم.



10 سال بعد متوجه برکات سفر آقا خواهیم شد

این مسئول با بیان این‌که برکات سفر آقا را باید 10 سال بعد بررسی کرد تا متوجه همه ابعاد آن شویم، خاطرنشان کرد: سفر مقام‌ معظم‌ رهبری به حوزه تاثیرات بسیار شگرفی داشت، این حضور انگیزه‌ها را برای تحول مثبت تقویت کرد و بین همه اقشار حوزه وحدت آفرین بود و دل‌ها را به هم نزدیک کرد.

وی بیان داشت: در این سفر مراجع تقلید، مدیریت حوزه، علما، استادان، فضلا و طلاب همه با هم، متحد پشت سر رهبری حرکت کرده و ندای وحدت سر دادند.

صادقی با بیان این‌که در سفر مقام ‌معظم‌ رهبری به قم، همه صحبت‌ها و بیان‌ها به سمت وحدت بود، اظهار داشت: از برکات دیگر این سفر ایجاد تحرک است و مدیریت حوزه را به حرکت جدید وا داشته و قدرت او را افزون کرده است، همچنین انرژی مثبتی در اساتید و پژوهشگران ایجاد کرد که بهتر و جدی‌تر از گذشته پژوهش کنند.

وی با بیان این‌که سفر رهبر فرزانه انقلاب موجب شد تا طلاب با انگیزه بهتری درس بخوانند و تحقیق و تبلیغ کنند، گفت: ایشان با حکمت الهی که در بیاناتشان وجود دارد، می‌توانند فراروی خود را به خوبی ببینند و اهداف بلندی ترسیم و تعیین نمایند.



ورود فنی به بحث‌ها یک دستاورد علمی بزرگ برای حوزه است

رئیس دانشکده علوم حدیث به برکات علمی حضور رهبری در حوزه اشاره کرد و افزود: معظم له در مباحث فنی وارد می‌شوند و به صورت جدی، اما لطیف بعضی از نظریات را نقد می‌کنند، که مصداق آن در جلسه اساتید و فضلای نخبه اتفاق افتاد، به گونه‌ای که معظم له ضمن نقد برخی از نظرات راهبردها را نیز معرفی کردند، این امر یک دستاورد علمی بزرگ برای حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: دیدارهای مقام‌معظم‌ رهبری نیروها را هم جهت کرد و با ایجاد هم‌افزایی به جای تعارض، باعث شد حرکت آینده، قوی، جدی و مثبت باشد.

این استاد حوزه بیان داشت: مقام‌معظم‌رهبری در سفر خود به قم و دیدار با طلاب غیرایرانی روحیه آنان را تقویت و یک حرکت جدید و خون تازه‌ای در رگ‌های آنان تزریق کرد؛ به طوری که آنان به کوهی از انرژی مثبت تبدیل شدند.

وی اظهار داشت: ما به منشور روحانیت، چشم‌انداز آینده و بیانیه ماموریت روحانیت نیاز داریم که می‌توانیم رؤس کلی آن را از فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری دریافت و آن را استخراج نماییم.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در عرصه فضاسازی برای تولید علم و آزاداندیشی علمی تکثر روش‌ها بسیار تاکید کردند و فرمودند، به شکل علمی و روشمند حرکت کنید، اما اجازه نو‌آوری برای همیشه داده شود.

رئیس دانشکده علوم حدیث ادامه داد: معنای این تأکیدات این است که حوزه مبادا به سمت جمود و یا سخت‌گیری و روش‌های غیر علمی حرکت کند.



زمینه برخورد قوی علمی فارغ از برخوردهای افراطی فراهم شد

سرپرست دانشکده علوم حدیث در ادامه خاطرنشان کرد: مقام‌معظم‌رهبری برخورد‌های غیراخلاقی و افراطی در حوزه را مورد توجه قرار دادند و در بیاناتشان کاری کردند تا برخورد‌های اندک و نامناسب در حوزه پیش نیاید و برخورد قوی علمی صورت بگیرد.

وی به برکات مادی سفر مقام‌معظم‌رهبری به قم اشاره کرد و گفت: قم یک ماموریت فراملی دارد که مقام‌معظم‌رهبری نیز به آن تاکید کردند، به طوری که اعتبارات و تمهیدات خوبی برای مردم قم، زائرین حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) و مسجد مقدس جمکران پیش‌بینی شده است.