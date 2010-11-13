تداوم اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه ملت فلسطین با بکارگیری گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "محمد عوض "سخنگوی طرح همبستگی فلسطین گفت: نظامیان اشغالگر برای متفرق ساختن تظاهرات آرام در مناطق "صافا" و"عین البیضه" درشمال "الخلیل" از گاز اشک آور استفاده کردند .

وی افزود: در نتیجه استنشاق گاز دهها تن دچار حالت خفگی شدند که کمک های اولیه درباره آنها انجام شد و فعال 45 ساله آمریکایی به علت فرو رفتن به حالت اغماء به بیمارستان انتقال یافت.

منابع محلی تاکید کردند که نظامیان صهیونیست راههای وردی به منطقه را بستند و مانع از پیوستن دیگران به تظاهرکنندگان علیه شهرک سازی و ایجاد دیوار حائل شدند.

همچنین صدها نفر در تظاهرات علیه دیوار حائل در روستای "الولجه" درشمال غرب "بیت لحم" شرکت کردند این تظاهرات که از مقابل مسجد روستا شروع شد در نهایت به درگیری میان تظاهرکنندگان با نظامیان صهیونیستی انجامید. تظاهر کنندگان در پایان ضرورت فعال سازی مقاومت علیه دیوارحائل و مخالفت با سیاستهای اشغالگرانه علیه فلسطینی ها را مورد تاکید قرار دادند.

همچنین یک فلسطینی در نزدیکی دیوار حائل میان اراضی فلسطینی در شمال غزه و اراضی اشغالی 48 بوسیله گلوله نظامیان صهیونیست مجروح شد. اخیرا حوادث مشابه از این قبیل افزایش پیدا کرده است.

در"خان یونس" درجنوب نوارغزه نیز نظامیان صهیونیست پس ازحملات موشکی مبارزان فلسطینی به پایگاه نظامی این رژیم درشرق "دیرالبلح" اقدام به حملات ایذایی علیه منازل فلسطینان درمنطقه کردند.