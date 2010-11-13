استقبال غرب از آزادی "سان سوکی"/ همه زندانیان سیاسی میانمار آزاد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آئونگ سان سوکی" رهبر مخالفان دولت نظامی میانمار امروز شنبه پس از 20 سال بازداشت، آزاد شد. بر این اساس دولت نظامی میانمار ضمن رد ادعاهای برخی رسانه ها مبنی بر ممنوعیت فعالیت سیاسی سان سوکی، آزادی وی را بی قید و شرط و بصورت کامل عنوان کرد.

این در حالی است که انتشار این خبر واکنشهای متعددی را در بین سران کشورهای غربی داشته است."دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس از جمله نخستین سیاستمدارانی بود که به خبر آزادی سان سوکی واکنش نشان داد. وی با استقبال از این اقدام دولت نظامی میانمار، سالها بازداشت خانگی وی را اقدامی نادرست ارزیابی کرد.

کامرون گفت: اکنون سالها از زمان آزادی وی گذشته است، سان سوکی برای همه ما نماد الهام بخش آزادی بیان، دمکراسی و حقوق بشر است. در همین رابطه "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه نیز به دولت میانمار هشدار داده که دست از محدود کردن فعالیت هواداران سان سوکی بردارد.

همچنین دولت ایتالیا با استقبال از این اقدام دولت میانمار، دلیل آن را اعمال فشارهای بین المللی دانسته و ابراز امیدواری کرده که این کشور در آینده شاهد آزادیهای بیشتری باشد.

سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا مدعی شده که آزادی این بانوی سیاستمدار حاصل حمایتهای غرب و مجامع بین المللی از وی بوده است. همچنین دولت سوئیس ضمن استقبال از پایان بازداشت خانگی سان سوکی خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در میانمار شده است.

بر اساس این گزارش هم اکنون حدود 2 هزار و 100 زندانی سیاسی در میانمار وجود دارد. معروفترین این زندانیان "آئونگ سان سوکی" است که پس از پیروزی حزبش در انتخابات دو دهه پیش در میانمار بازداشت شد. وی در سال 1990 برنده جایزه صلح نوبل شده است.