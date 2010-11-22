کارگروه صنایع غذایی در فارس تشکیل می شود

مهدی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز اظهارداشت: در این کارگروه سازمانهای جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، محیط زیست عضویت دارند که سیاست گذاری مباحث مربوط به غذای استان را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در این کارگروه مشکلات مربوط به صنایع غذایی استان نیز بررسی می شود، افزود: بخشی از این صنایع مجوزهای خود را از صنایع و معادن استان دریافت می کنند و بخشی دیگر تحت پوشش جهاد کشاورزی قرار دارند، در حالیکه تمامی این صنایع مواد اولیه خود را از بخش کشاورزی دریافت می کنند ولی با این موازی کاری مشکلاتی برای صنایع ایجاد شده است.

صادقی یادآور شد: 343 واحد صنعتی در بخش کشاورزی فارس فعال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها افزود: در بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها صنایع لبنی بیشترین میزان مصرفی انرژی را دارند که در این راستا باید هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند که برای این کار استفاده از انرژی خورشیدی نیز مطرح شده است.

معاون صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: استفاده از پسماندهای صنعتی نیز یکی دیگر از مباحث مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها است که با استفاده از این راهکار 50 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شود و با استفاده از چند فیلتر آب پسماند به چرخه وارد می شود.