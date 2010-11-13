سوال مطهری از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون تسهیلات مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول 6 سوال ملی نمایندگان از وزرا خبر داد.

حسین سبحانی نیا در پایان جلسه علنی عصر روز شنبه اظهار داشت: سوال ملی نادر قاضی پور درخصوص نحوه هزینه کرد شهریه های دریافتی دانشگاه پیام نور و سوال ملی علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی برای توسعه مترو تهران و کلان شهرها وصول شد.

وی در ادامه افزود: همچنین سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت صدور مجوز قانونی و منبع مالی اهدای منزل به تبعه خارجی و سوال ملی موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص بیمه کارگزاری روستایی و مراکز I.CT و نیز سوال 14 نفر از نمایندگان از شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام وصول می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات از وزیر رفاه و تامین اجتماعی درخصوص علت تاخیر در افزایش حقوق و مستمری تامین اجتماعی و قسمتی از هزینه درمان و فرانشیز اعلام وصول شد.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس از طرح سوال خود از وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص علت عدم تحقق نرخ بیکاری انصراف داد.