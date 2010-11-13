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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

امروز اعلام وصول شد؛

سوال مطهری از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون تسهیلات مترو

سوال مطهری از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون تسهیلات مترو

در پایان جلسه امروز مجلس، 6 سوال از وزرا از جمله سوال نماینده تهران از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی مترو امروز اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول 6 سوال ملی نمایندگان از وزرا خبر داد.

حسین سبحانی نیا در پایان جلسه علنی عصر روز شنبه اظهار داشت: سوال ملی نادر قاضی پور درخصوص نحوه هزینه کرد شهریه های دریافتی دانشگاه پیام نور و سوال ملی علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی برای توسعه مترو تهران و کلان شهرها وصول شد.
 
وی در ادامه افزود: همچنین سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت صدور مجوز قانونی و منبع مالی اهدای منزل به تبعه خارجی و سوال ملی موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص بیمه کارگزاری روستایی و مراکز I.CT و نیز سوال 14 نفر از نمایندگان از شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام وصول می شود.
 
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات از وزیر رفاه و تامین اجتماعی درخصوص علت تاخیر در افزایش حقوق و مستمری تامین اجتماعی و قسمتی از هزینه درمان و فرانشیز اعلام وصول شد.
 
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس از طرح سوال خود از وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص علت عدم تحقق نرخ بیکاری انصراف داد.
کد مطلب 1191135

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