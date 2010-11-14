شهلا کاظمی پور در نشست تخصصی "طلاق بحران یا راه حل" که عصر شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد افزود: با توجه به تحولات اجتماعی امروز اهمیت خانواده بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی طلاق در ایران ازدواجهای نادرست است گفت: دلیل اصلی رشد ازدواج افزایش جمعیت است.

به گفته کاظمی پور، با توجه به اینکه سن تجرد قطعی در کشور ما بین 35 تا 39 سال است، در حال حاضر 6 تا 7 درصد جمعیت کشور ما مجرد قطعی هستند که پیش بینی می کنم این میزان به 10 درصد برسد.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به اینکه بر اساس آمار از سال 45 سن ازدواج مردان از 25 به 27 سال و زنان به 23 سال رسیده ادامه داد: تفاوت سنی زن و مرد در تمام این مدت پنج سال بوده است. اغلب ازدواجها در سال 88 بین زنان 15 تا 19 ساله و 20 تا 24 ساله و مردان بین 20 تا 24 سال و 25 تا 29 سال بوده است.

وی با بیان اینکه نیمی از طلاقها در چهار سال اول زندگی اتفاق می افتد گفت: از هر 100 ازدواج 1/14 مورد به طلاق منجر می شود و اغلب طلاقها در سنین 20 تا 24 سال و 25 تا 29 سال رخ می دهد.

طلاق در ایران شهری است

کاظمی پور با تاکید بر اینکه طلاق در ایران شهری است گفت: 84 درصد طلاقها در شهرها اتفاق می افتد که 30 درصد آن در تهران است در شرایطی که تهران 20 درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه تحولات اجتماعی در جهان خانواده را با چالشها و نیازهای جدیدی رو به رو کرده اظهار داشت: خانواده در برخی موارد در معرض تهدید جدی است. وقتی کارکرد خانواده آسیب می بیند زوجین هم آسیب می بینند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: تجربه نشان داده هر چه جامعه از سنتها فاصله می گیرد طلاقها بیشتر می شود. مدرنیته ناخواسته تهاجمی، روند طلاق را شتاب بخشیده است. طلاق از یک سو بحران است و از سوی دیگر راه حل است چرا که در طلاقهای عاطفی بی وفایی عاطفی و جنسی اتفاق می افتد که عواقب سخت تری نسبت به طلاق دارد.