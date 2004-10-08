سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران «سما» آغاز به كار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران(سما) با هدف تحت پوشش قرار دادن اخبار حوزه مديريت شهري از روز پنج شنبه 16/7/83 به طور رسمي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

مديركل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران با اعلام اين مطلب در حاشيه ملاقات مردمي شهروندان منطقه يك با شهردار تهران اظهار داشت: با راه اندازي اين سامانه و سايت اينترنتي آن ، مطالب و اخبار شهرداري تهران به آساني در دسترس رسانه ها و مطبوعات قرار مي گيرد.

مهندس مجتبي اعلايي به خبرنگاران گفت : تمام خبرنگاران حوزه شهري مطبوعات مي توانند با در اختيار گرفتن رمز ورود به پايگاه اطلاع رساني شهرداري تهران، از اخبار و برنامه هاي شهرداري مطلع شوند.

وي با اشاره به همكاري و استفاده از نظرات خبرنگاران حوزه شهري ، افزود: شما مي توانيد ضمن استفاده از مطالب و اخبار حوزه شهري ، در خصوص نحوه تعامل با سايت نظرات خود را مطرح كنيد.

مديركل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران به صفحات مختلف تعريف شده در اين سايت اشاره كرد و گفت: اخبار حوزه شهردار، معاونت ها، مناطق، شوراي شهر، فرهنگسراها و همچنين ملاقات هاي مردمي شهردار تهران از جمله صفحات سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران است.

وي از بخش عكس سما به عنوان يكي ديگر از صفحات سايت اطلاع رساني ياد كرد و گفت: در اين صفحه علاوه بر عكس هاي خبري ، عكس تمام مديران شهرداري و مناطق به همراه عكس هايي از پروژه هاي در دست اجرا و آماده افتتاح وجود دارد كه رسانه ها مي توانند براي انعكاس اخبار خود از آنها استفاده كنند.

به گفته وي ، در خروجي اين سايت ستون هاي تخصصي با عناوين مصاحبه ، گزارش و نيز تحليل و آمار پيش بيني شده است.

در سايت اينترنتي سما ، علاوه بر امكان توليد خبر براي تمامي واحدهاي تحت پوشش شهرداري تهران ، دسترسي هاي ويژه اي از جمله "رصد" طراحي شده است.