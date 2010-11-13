قضاوت داور استقلال - شاهین حتی یک اشتباه هم نداشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، هوشنگ نصیرزاده، کارشناس باتجربه داوری کشور در مورد شائبه‌های داوری در بازی استقلال و شاهین گفت: در این مسابقه 3 اتفاق در محوطه جریمه دو تیم در نیمه اول رخ داد. در صحنه اول مدافع شاهین بوشهر با یک شارژ ناشیانه، امیدروانخواه را با خطا متوقف کرد که این صحنه یک پنالتی واضح و آشکار بود.

وی ادامه داد: صحنه دوم مربوط به اتفاقی بود که بین فیلیپ آلوز و بازیکن شاهین در محوطه جریمه استقلال رخ داد. در این صحنه بازیکن شاهین بوشهر مرتکب بی‌احتیاطی شد و بازیکن استقلال مرتکب کوچک‌ترین خطایی نشد و ادامه بازی بهترین تصمیمی بود که گرفته شد.

نصیرزاده افزود: سومین صحنه شاهکار سعید بخشی‌زاده بود. فرهاد مجیدی هرچند در ابتدا در بیرون محوطه جریمه پیراهنش توسط آل‌نعمه کشیده شد ولی این صحنه به اصطلاح یک خطای کش‌دار بود و در این صحنه‌ها لحظه آخر محاسبه می‌شود و این خطا کاملا در درون محوطه به انجام رسید و اعلام پنالتی صددرصد درست و بدون اشکال بود.

وی در انتها گفت: من به عنوان یک کارشناس آنچه را که دیدم و با لحاظ رعایت عدالت و حقیقت گفتم و به برخی از اظهارنظرهای غیرمسئولانه افراد در هر جایگاهی که باشند کاری ندارم. سعید بخشی‌زاده در این مسابقه حتی کوچک‌ترین اشتباهی را نداشت و به لحاظ امتیاز داوری باید بالاترین نمره داوری به او اختصاص یابد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر روز جمعه با برتری 2 بر یک استقلال در ورزشگاه آزادی برگزار شد. هر دو گل استقلال از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.