4 عضو کابینه ایتالیا استعفا می دهند/ دولت برلوسکنی در سراشیبی سقوط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بدنبال رسواییها و عملکرد ضعیف نخست وزیر ایتالیا، چهار عضو کابینه وی اعلام کردند که فردا دوشنبه از سمتهای خود کناره گیری خواهند کرد.

این در حالی است که در صورت عملی شدن این تهدید برلوسکنی بار دیگر ناچار به گرفتن رای اعتماد از مجلس خواهد شد. در عین حال با توجه به جبهه گیری جناح نزدیک به "جیان فرانکو فینی" رئیس پارلمان علیه برلوسکنی و امید اندک به کسب مجدد رای اعتماد توسط دولت وی انتظار می رود عمر این دولت به پایان رسد.

در همین رابطه "ایتالو بوچینو" رئیس فراکسیون "آینده و آزادی برای ایتالیا" در پارلمان این کشور گفت: اگر برلوسکنی به صورت داوطلبانه انحلال دولتش را اعلام نکند، روز دوشنبه با استعفای این چهار عضو کابینه که یک وزیر و دو معاون وزیر در بین آنها هستند، مواجه خواهد شد.

به گفته وی این تصمیمی است که گرفته شده است. به این ترتیب با کناره گیری این افراد از دولت، برلوسکنی حمایت اکثریت پارلمان را از دست می دهد و از این رو "جیورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری ایتالیا باید خواستار کناره گیری وی شود.

فینی رئیس پارلمان و رهبر مخالفان برلوسکنی امروز یکشنبه از وی خواسته است از سمت خود کناره گیری کند وگرنه از دولتمردان نزدیک به جناح خود خواهد خواست که کابینه را ترک کنند. گفتنی است فینی در این راه از حمایت حدود 40 نماینده پارلمان و سناتور ایتالیایی برخوردار است.