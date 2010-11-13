ستادهای نمازجمعه نیازمند بودجه خاص هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر شنبه در دیدار با اعضای ستاد نمازجمعه گرگان افزود: تشویق های معنوی و مردمی و مشخص و شفاف بودن کار و داشتن هدف در مجموعه های ستاد می تواند برای جذب نیروهای ستادی موثر باشد و ایجاد انگیزه کند.

وی اظهار داشت: در ستادهای نمازجمعه اعتقاد ایمانی وجود دارد و مردم به نماز جمعه به عنوان حج المساکین معتقدند و نماز جمعه شکوه و عظمت خود را حفظ کرده است.



آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه انقلاب ما امروز جهانی شده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، اظهار امیدواری کرد که این انقلاب مقدمه ای برای انقلاب مهدی(ع) باشد.

وی افزود: همانطور که دشمنان می گویند نیروی دیگری در مقابل قدرت های جهانی پیدا شده، این مسئله واقعیت دارد و امیدواریم این قدرت جهانی روز به روز بیشتر شود.



وی نقش و مسئولیت ستادهای نمازجمعه را در دو نکته خواند و ادامه داد: ایفای نقش مهم ستادها در جهت تقویت نمازجمعه و داشتن انگیزه قوی برای فعالیت در ستاد از وظایف ستادهای نمازجمعه است.