به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم گازمازندران از حضور رسمی این تیم در لیگ برتر کشتی آزاد به سرمربیگری سید مراد محمدی کاپیتان سابق تیم ملی ودارنده مدال برنز المپیک خبر دادند. با توجه به قهرمانی تیم نفت تهران در فصل گذشته لیگ برتر حضور دوباره غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در این رقابتها قطعی است و این موضوع می تواند تقابل و نبرد دیدنی بین این دو شاگرد و مربی ایجاد کند.

سید مراد محمدی کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم پس از کسب مدال برنز رقابتهای جهانی مسکو دریک اقدام غیر منتظره تصمیم گرفت در آستانه بازیهای آسیایی گوانگجو از دنیای قهرمانی خداحافظی کند.

لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی پس از بازیهای آسیایی گوانگجو در اواخر آذرماه با حضور هشت تیم در رشته آغاز می شود.