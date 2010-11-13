مسئولین برای رفع محرومیت کوهمره سرخی شیراز تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در بازدید از دهستان کوهمره سرخی شیراز با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی برای رفع محرومیتها و آبادانی روستاها انجام شده، افزود: تمامی مسئولان برای رفع محرومیت در روستاها اقدام می کنند اما در برخی مناطق محروم هنوز هم جای کار باقی است و کماکان مردم با مشکلاتی مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه روستاهای کوهمره سرخی هم اکنون با مشکلاتی همچون کمبود آب آشامیدنی گازرسانی، عدم امکانات آموزشی و مدرسه مناسب جهت دانش آموزان، کمبود مساجد و... روبرو هستند، اظهار داشت: طی سالیان اخیر اقدامات بسیار خوبی برای روستاها انجام شده اما کماکان برخی مشکلات وجود دارد که باید با همکاری همه مسئولین مشکلات حل و برای بهسازی و احداث مساجد نیز اداره کل اوقاف و سایر مجموعه ها باید تلاش کنند تا دغدغه مردم در این زمینه نیز رفع شود.

فرماندار شیراز با بیان اینکه به زودی استاندار فارس نیز از بخش ارژن و دهستان کوهمره سرخی بازدید می کند، تصریح کرد: در این بازدید برنامه ها و مصوبات خوبی برای مردم این منطقه در نظر گرفته شده که با توجه به رویکرد استاندار مبنی بر حل مشکلات مناطق محروم به زودی مشکلات این مناطق درحد توان مرتفع می شود.

قاسمی در ادامه بازدیدهای خود ضمن افتتاح آب کانال سرچشمه سرخون ماه سرم، افزود: جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بخشداری باید مانع از بین بردن اراضی کشاورزی در روستاها شوند چراکه در حال حاضر یکی از برکات روستاها کشاورزی آنان و اراضی حاصلخیز است که برخی افراد سودجو اقدام به از بین بردن اراضی و تبدل کردن آنها به باغشهر کرده که باید جلوی این افراد گرفته شود.

سرپرست بخشداری ارژن در این بازدید نیز درخصوص برخی پروژهها چون بند انحرافی کانال انتقال آب روستای ده شیخ گفت: این بند با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال اجرا شده که 60 متر مکعب در ثانیه سیلات لحظه ای را از خود عبور می دهد و برای 200 هکتار از اراضی پایین دست طراحی شده است .

حجت الاسلام نجفی ادامه داد: همچنین آب کانال سرچشمه سرخون ماه سرم نیز که شش هزار و 150 متر از کانال آبرسانی را پوشش می دهد منبع آب سه روستای این منطقه بوده و نیاز به مرمت و تعمیر پنج کیلومتر دیگر دارد و طرح آبرسانی به روستاهای رمقان نیز با اعتباری حدود 100 میلیون تومان اعتبار انجام شده است.

وی با بیان اینکه دهستان کوهمره سرخی با محرومیتهای بسیاری مواجه است، گفت: در حال حاضر مردم برخی از این روستاها با مشکلاتی همچون کمبود آب، کمبود سوخت، عدم جدول کشی، عدم راه روستایی مناسب، عدم توان بازپرداخت وام خشکسالی و جریمه دیرکرد سیل بند، تعریض جاده مواجه هستند که در حد توان تلاش خواهیم کرد تا مشکلات حل شود.