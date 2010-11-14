زنان 85 درصد متقاضیان طلاق/ 50 درصد زوجها دچار طلاق عاطفی اند

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن باستانی در نشست تخصصی "طلاق بحران یا راه حل" که عصر شنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد افزود: البته چون زن ابزاری برای طلاق ندارد از مهریه خود استفاده می کند تا همسرش را بترساند ولی در نهایت صحنه گردان اصلی طلاق در کشور مرد است و تصمیم نهایی را شوهر می گیرد.

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه در جامعه ازدواج بدون اینکه به انگیزه طلاق و نوع ازدواجها توجه کنیم ترویج می شود افزود: طلاق عاطفی در کشور ما دو برابر طلاق رسمی است که به صورت خاموش و پنهان اتفاق می افتد. در ایران هیچ کاری در مورد طلاقهای عاطفی انجام نشده البته در کشورهای دیگر نیز کار ویژه ای در این زمینه صورت نگرفته و بیشتر بر روی کاهش فشارهای عاطفی بعد از طلاق کار کرده اند.

باستانی با بیان اینکه طلاق عاطفی در پی پاسخ ندادن مرد به نظرات، انتظارات و نیازهای زن اتفاق می افتد افزود: در این موارد افراد نسبت به هم بی توجه می شوند و از هم پرهیز می کنند در واقع کاهش چشمگیر تعاملات مثبت و رضایت از رابطه بین طرفین زمینه طلاق عاطفی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: گام اول طلاق عاطفی تلاش برای بهبود رابطه است و در گام بعدی فرد برای پیدا کردن جایگزین اقدام می کند و مرحله سوم نیز اندیشیدن به طلاق قانونی است که پیامدهایی مانند فشار روحی بر فرزندان و خانواده و ایجاد روابط خارج از چارچوب خانواده را به دنبال دارد.

زنهای تهرانی به دنبال عشق کامل هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهر (س) گفت: نتایج پژوهش انجام شده بر روی زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران در مورد ابعاد مختلف طلاق عاطفی نشان می دهد که معیارهای زوجیت برای زنان فرق کرده و زنان تهرانی به دنبال عشق کامل هستند.

عشقی کاملی که زنان به دنبال آن هستند شامل صمیمیت، تعهد و شور و اشتیاق است، زنان تشنه گذران اوقات فراغت خود با همسران خود هستند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که دیگر زنان تهرانی تعریفی سنتی از مرد که تامین نیازهای مادی است را ندارند و نان آوری را تنها وظیفه همسر خود نمی دانند.

وی با بیان اینکه طلاق در برخی شرایط یک راه حل است گفت: نهادهای دولتی جوانان را به ازدواج تشویق می کنند در حالی که باید بر روی انگیزه ازدواج کار شود و به همین دلیل بسیاری از جوانان انگیزه خود را از ازدواج نمی دانند.

50 درصد زوجهای ایرانی دچار طلاق عاطفی اند

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در مورد آمار طلاقهای عاطفی گفت: از میزان طلاق عاطفی آمارهایی دقیقی در دسترس نیست چرا که آمار ثبت شده رسمی در این زمینه نداریم. ولی مطالعات نشان می دهد میزان طلاق عاطفی دو برابر میزان طلاق جامعه است به طوری که 50 درصد زوجهای در ایران دچار طلاق عاطفی هستند.

وی با بیان اینکه هیچ زندگی زناشویی را نمی بینیم که که مشکل و یا اختلاف نظری نداشته باشند اظهار داشت: وقتی از طلاق عاطفی صحبت می کنیم این اختلاف از برخوردهای مقطعی گذشته و زن و شوهر در شرایطی قرار گرفته اند که دائما از هم ایراد می گیرند و در نهایت به طلاق دایمی منجر می شود.

باستانی تصریح کرد: در مطالعه انجام شده بر روی نمونه های زن تهران، مشکل اغلب زنان این بود که مردان هر زنی را مانند مادر و خواهرشان می دانند و آگاهی نسبت به نحوه رابطه با زن خود ندارند به ویژه در شرایط خاص فیزیکی مانند زمان بارداری مردان با زنان همدلی و همراهی نمی کنند. باید مردان بدانند که ویژگی های همسرشان با مادر و خواهرشان تفاوت دارد که این مشکل ناشی از ضعف سیستم آموزشی کشور است.

وی با اشاره به اینکه استان یزد کمترین آمار طلاق را در کشور دارد گفت: نمی توان به استناد به این آمار به طور قطع نتیجه گیری کرد چرا که خود افراد بومی یزد نیز باور ندارند که خانواده های یزدی بدون مشکل هستند. اعلام این گونه آمار نیازمند تحقیقات بیشتری است چرا که به طور نمونه زمانی اعلام شد 70 درصد ازدواجهای جوانان دانشجویی است ولی بعد دیدیم این ازدواجها جواب نمی دهد.