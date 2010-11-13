ولیعهد دوم عربستان مامور اداره امور حج امسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "نایف بن عبدالعزیز"وزیر کشور عربستان به نیابت از"ملک عبدالله" که به علت در رفتگی غضروفی بنا به توصیه پزشکان باید استراحت کند، امور حج امسال را اداره خواهد کرد.

"ملک عبدالله" 86 ساله ششمین پادشاه عربستان سعودی و دهمین فرزند "عبدالعزیزآل سعود" بنیانگذار عربستان جدید است.ملک عبدالله از سال 1982 ولیعهد این کشور شد و از سال 1995 پس ازبیماری فهد(پادشاه وقت) عملا گرداننده عربستان شد و درسال 2005 پس از مرگ فهد به طور رسمی پادشاه شد.وی علاوه بر سمت شاهی ریاست هیئت وزیران و فرماندهی گارد ملی عربستان سعودی را نیز برعهده دارد.

شاه عربستان هرساله همزمان با برگزاری ایام حج به همراه دیگر مسئولان عربستانی با توجه به حضور مقامات کشورهای اسلامی از مقر حکومت در"ریاض" عازم "مکه مکرمه" می شد.

شاهزاده "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد و وزیر دفاع عربستان نیز به علت وخامت اوضاع جسمانی چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و مدتی است که در عرصه سیاسی این کشور ظاهر نشده است.