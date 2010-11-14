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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۶

علی اکبری در گفتگو با مهر:

15 کیلو از حریفانم سبک‌تر هستم!

15 کیلو از حریفانم سبک‌تر هستم!

دارنده مدال طلای جهان گفت: در بازیهای آسیایی بیش از 15 کیلوگرم از حریفانم سبک ترم اما تمام تلاشم را برای کسب خوشرنگترین مدال بکار می بندم.

امیر علی اکبری فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از کسب مدال طلای وزن 96 کیلوگرم رقابتهای جهانی مسکو بلافاصله تمرینات سخت و فشرده ای برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو همراه با سایر کشتی گیران آغاز کردیم.

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: از آنجا که باید در بازیهای آسیایی در یک وزن بالاتر به میدان می رفتم تمرینات سنگین و فشرده ای  بخصوص تمرینات قدرتی را زیر نظر محمد بنا و دیگر اعضای کادر فنی دنبال کردم ولی با این حال نزدیک به 15 تا 20 کیلوگرم از حریفان آسیایی ام در این وزن سبک تر هستم.

وی تصریح کرد: علیرغم این موضوع با نوع مبارزه در سنگین وزن بخوبی آشنا هستم و تجربه حضور در مسابقات این وزن را دارم و می توانم با حریفانم بدون مشکلی روبرو شوم و فکر می کنم کشتی گیران قزاقستانی نفر سوم جهان ونمایندگان کره جنوبی و چین جزء حریفان اصلی ام در گوانگجو باشند.

علی اکبری در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید تمام تلاش خود را برای کسب خوشرنگترین مدال در گوانگجوبکار می برم و امیدوارم بتوانم مدال رقابتهای جهانی مسکو را تکرار کنم.

رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی گوانگجو روزهای 30 آبان ماه تا 2 آذرماه برگزار می شود.

کد مطلب 1191161

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