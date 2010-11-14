امیر علی اکبری فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از کسب مدال طلای وزن 96 کیلوگرم رقابتهای جهانی مسکو بلافاصله تمرینات سخت و فشرده ای برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو همراه با سایر کشتی گیران آغاز کردیم.

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: از آنجا که باید در بازیهای آسیایی در یک وزن بالاتر به میدان می رفتم تمرینات سنگین و فشرده ای بخصوص تمرینات قدرتی را زیر نظر محمد بنا و دیگر اعضای کادر فنی دنبال کردم ولی با این حال نزدیک به 15 تا 20 کیلوگرم از حریفان آسیایی ام در این وزن سبک تر هستم.

وی تصریح کرد: علیرغم این موضوع با نوع مبارزه در سنگین وزن بخوبی آشنا هستم و تجربه حضور در مسابقات این وزن را دارم و می توانم با حریفانم بدون مشکلی روبرو شوم و فکر می کنم کشتی گیران قزاقستانی نفر سوم جهان ونمایندگان کره جنوبی و چین جزء حریفان اصلی ام در گوانگجو باشند.

علی اکبری در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید تمام تلاش خود را برای کسب خوشرنگترین مدال در گوانگجوبکار می برم و امیدوارم بتوانم مدال رقابتهای جهانی مسکو را تکرار کنم.

رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی گوانگجو روزهای 30 آبان ماه تا 2 آذرماه برگزار می شود.