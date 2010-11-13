اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بانوی ورزشکار یزدی در مسابقات شطرنج نابینایان و کم بینایان کشور خوش درخشید.

فهیمه رضایی پور با غلبه بر حریفان خود بر سکوی نخست مسابقات شطرنج نابینایان قهرمانی کشور ایستاد.

مسابقات قهرمانی شطرنج نابینایان و کم بینایان کشور که در شهرستان ساری برگزار شد، فهیمه رضایی پور در گروه B1 مقام نخست مسابقات را کسب کرد.

این مسابقات در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شده است.

برگزاری همایش پیاده‌روی بانوان در روستای فهرج

همایش پیاده‌روی بانوان در روستای فهرج برگزار شد. این همایش که با حضور بیش از 150 نفر از علاقمندان به ورزش صبحگاهی با همت هیئت روستایی و عشایری یزد و با حضور عزت زحمتکش و آزاده دهقان، مسئولان ورزش بانوان استان و شهرستان یزد برگزار شد، ورزشکاران مسیر مسجد جامع تا محل مزار شهدای فهرج را طی کردند.

در پایان این همایش نیز مراسم زیارت عاشورا برگزار شد و غلامرضا طبایی، بخشدار مرکزی یزد و رئیس هیئت روستایی و عشایری شهرستان یزد به بیان نکاتی در رابطه ورزش همگانی پرداختند.

برگزاری مسابقات هندبال بزرگسالان انتخابی باشگا‌ه‌های استان یزد

مسابقات هندبال بزرگسالان انتخابی باشگاه‌های استان یزد برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برگزار می‌شود. این مسابقات از 26 آبانماه آغاز می‌ شود و به مدت سه روز در سالن شهید حاج مهدی شاهدیه ادامه خواهد یافت.

ذوب آهن طبس، هیئت هندبال زارچ، شهرداری تفت و پیام نور رضوانشهر تیم های شرکت کننده در این مسابقات هستند.

دعوت از 5 داور یزدی برای قضاوت در مسابقات فوتبال لیگ‌های کشور

پنج داور یزدی برای قضاوت مسابقات فوتبال لیگهای کشور از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.

سعید علی‌ نژادیان به عنوان کمک دور اول به مسابقه بین تیمهای صبای قم و تراکتورسازی تبریز که در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد، دعوت شد.

مهدی باغیانی دیگر داور فوتبال یزد برای قضاوت مسابقه بین تیم مقاومت سپاسی شیراز و مس رفسنجان که در چهارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، عوت شد.

عابس نام‌بخش و مجید روغنی نیز مسابقه بین تیم‌های مس سرچشمه کرمان و پیام مخابرات فارس در لیگ دسته اول را قضاوت کردند.

علیرضا ناظری هم به عنوان کمک داور چهارم مسابقه بین تیمهای فولاد یزد و آلومینیوم هرمزگان انتخاب شده که این مسابقه امروز در ورزشگاه شهید نصیری در حال برگزاری است.

شرکت 5 مربی یزدی در دوره فیزیولوژی فوتبال پایه AFC

پنج مربی فوتبال استان یزد در دوره آموزشی فیزیولوژی فوتبال پایه AFC شرکت کردند. در این دوره آموزشی، محمود امیری، جمال دهقانی، احمد کریمی، جواد لاغ و فخری ضیایی، حضور داشتند.

دوره آموزشی فیزیولوژی با حضور جمعی از مدرسان و کارشناسان فدراسیون فوتبال به مدت دو روز در محل آکادمی ملی فوتبال ایران در استان تهران تشکیل شد.

توجه جدی به فوتبال پایه برای تقویت فوتبال از اهداف مهم فدراسیون فوتبال و هیئت‌های استانی است که به صورت جدی پیگیری می‌شود.

استعدادیابی علم تدریس در فوتبال پایه، ریکاوری در فوتبال و موضوع خستگی در بازیکنان فوتبال از جمله مباحث تدریس شده در این دوره است.

حریفان تیم فوتبال ساحی بانوان استان یزد در مسابقات کشوری مشخص شدند

حریفان تیم فوتبال ساحلی بانوان استان یزد در مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی کشور در فصل جاری مشخص شدند.

تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد به عنوان نماینده استان در این رقابت‌ها با تیم‌های مقاومت فارس، یگانه امواج هرمزگان، کوثر چهارمحال و بختیاری، کوثر سیرجان و شاهین بوشهر هم‌گروه شد.

مسابقات این گروه به صورت دوره‌ای و متمرکز از هشتم تا دوازدهم آذرماه سال جاری در زمین الغدیر استان هرمزگان برگزار می‌شود.

در پایان این مرحله دو تیم برتر به مرحله نهایی رقابت‌ها راه خواهند یافت.

دعوت از هندبالیست‌های یزدی به اردوی تدارکاتی تیم ملی

سه نفر از هندبالیست‌های یزدی به نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان هندبال کشور دعوت شدند. مهدی دهقان، معین دهقان‌پور و علیرضا علیزاده نفرات دعوت شده به این اردو از استان یزد هستند.

این اردوی تدارکاتی از 28 آبانماه جاری به مدت سه روز در فدراسیون هندبال برگزار می‌ شود.

شطرنج باز کرمانی فاتح مسابقات شطرنج قهرمانی کشور

شطرنج باز کرمانی فاتح مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در یزد شد. مراسم اختتامیه مسابقات شطرنج قهرمانی کشور، جام شیرکوه با حضور مدیرکل تربیت بدنی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم از نفرات برگزیده تجلیل و قدردانی شد. در این رقابتها بعد از 9 دور مسابقه، پوریا درینی از کرمان اول شد، ناصر ریاحی از اصفهان دوم شد و رستم بهمردی از یزد سوم شدند.

این مسابقات با حضور 55 شطرنج باز از 15 استان کشور برگزار شد.