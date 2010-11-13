رهبر حزب مخالفان میانمار پس از 15 سال آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا در روز شنبه ، خان سوچی درجمع هوادارانش خواهان وحدت شد و گفت برخی مواقع زمان سکوت و برخی مواقع زمان حرف زدن است و مردم میانمار باید متحد و هماهنگ باشند تا به هدف خود دست پیدا کنند.

بر اساس این گزارش ، موانع امنیتی اطراف خانه خانم سوچی برداشته شده و پلیس در برابر منزل او حضور ندارد.

خانم آنگ سن سوچی 65 ساله که برنده جایزه نوبل نیز هست پانزده سال از مجموع بیست و یک سال گذشته را در حبس گذراند .

وی سال ۱۹۹۰ در آخرین انتخابات عمومی میانمار پیروز شد ولی رهبران نظامی دولت میانمار این انتخابات را باطل اعلام کردند و از آن هنگام تا امروز 13 نوامبر مطابق 22 ابان ماه در بازداشت بود.

هفته پیش حزب سیاسی مورد حمایت دولت نظامی میانمار در اولین انتخابات این کشور در 20 سال گذشته به پیروزی رسید.

گرچه این انتخابات با انتقادهایی در جامعه جهانی رو به رو شد و کشورهای غربی گفتند این انتخابات آزاد نبود.



