به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، کمیته برگزارکننده شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در شرایطی دهکده بازی‌ها را جهت استقرار تیم‎های شرکت کننده در اختیار آنها قرار داده است که واحدهای درنظر گرفته شده برای ورزشکاران خالی از برخی امکانات اولیه است!

تلویزیون، یخچال و کاناپه که در محل استقرار اکثر مسافران خبری و ورزشی گوانگجو دیده می‎شود از وسایلی هستند که جای خالی آنها در واحدها و اتاق‎های ورزشکاران مستقر در دهکده بازی‎ها محسوس است. تا آنجا که رئیس سازمان تربیت بدنی هم در نخستین بازدیدی که از این دهکده و امکانات آن داشت، نسبت به این مسئله انتقاد کرد.

سرکشی علی سعیدلو از دهکده بازی‎های آسیایی گوانگجو روز گذشته شنبه انجام شد. اگرچه تلویزیون، یخچال و کاناپه در اتاق ورزشکاران هچ یک از تیم‌ها قرار داده نشده است اما با این حال علی سعیدلو نسبت به این موضوع انتقاد کرد و خطاب به برگزارکنندگان بازی‌ها خواستار رسیدگی به آن شد.

البته افرادی که به نمایندگی از کمیته برگزار کننده شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در جریان بازدید رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان از دهکده بازی‌ها قرار داشتند، در پاسخ به انتقاد علی سعیدلو اعلام کردند که تنها با در نظر گرفتن شرایط ورزشکاران برای رقابت‎هایی که در پیش دارند و جلوگیری از هرگونه عاملی که به نوعی موجب حواس پرتی آنها شود تصمیم به این کار گرفته‎اند و نباید آن را کوتاهی چین در برگزاری میزبانی مناسب تلقی کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در جریان بازدید چند ساعته خود از دهکده بازی‎های شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی با ملی‌پوشان فوتبال و وزنه برداری دیدار و گفتگو کرد.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی که از روز گذشته شنبه به طور رسمی درگوانگجو آغاز شد تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.