"دیمیتری لونکو" در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو به شکست تیم ملی تنیس روی میز کشورمان مقابل هنگکنگ اشاره کرد و اظهار داشت: بازیکنان ایران پیش از حضور در این بازیها نمایش خوبی در تمرینات داشتند اما قدر مسلم آنکه تمرین با یک بازی رسمی آنهم در این سطح قابل مقایسه نیست. خصوصا اینکه هنگکنگ تیم پنجم دنیا بود.
وی ادامه داد: البته با این حال بازیکنانمان موقعیت پیروزی در این بازی را داشتند. نوشاد عالمیان و محمدرضا اخلاق پسند میتوانستند از برندههای این بازی باشند اما نتوانستند به این نتیجه دست یابند.
مربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در توضیح علت این موضوع خاطرنشان کرد: پینگ پنگبازان ایرانی بازیهای خود را خیلی خوب شروع میکنند اما در پایان بازی نمایش خوبی ندارند چرا که هرچه به پایان بازی نزدیک میشوند کارایی شان افت میکند. آنها تمام کننده نیستند.
لونکو که از زمان عقد قرارداد همکاری میان فدراسیون تنیس روی میز با آکادمی اشلاگر اتریش به عنوان یکی از مربیان تیم ملی کشورمان معرفی شده است، خاطرنشان کرد: البته بازیکنان ایران از دیدار به هنگکنگ ترسیده بودند. شاید غیبت طولانی در بازیهای آسیایی یکی از علل آن بود. اما علت اصلی این است که آنها فکر میکنند اگر حریف قدری دارند نمیتوانند پیروز باشند. پس از موقعیتهای خود به طور صد در صد استفاده نمیکنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر سطح بالای بازیهای آسیایی گفت: بهترین تیمهای جهان آسیایی بوده و در این بازیها شرکت دارند. گروه ایران هم که سختترین گروه است چون تیمهای سوم و پنجم آسیا در گروه ما هستند.
مربی اوکراینی الاصل تیم ملی تنیس روی میز در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در کدام بخش امید بیشتری به موفقیت است، اظهارداشت: در بخش انفرادی میتوانیم نتیجه بهتری بگیریم. البته نباید تصور کرد که حریفان ایران در بخش انفرادی قوی نیستند. قرعه ایران دراین بخش نسبت به دیگر بخشها مناسبتر است.
مربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: در بخش دوبل هیچ امیدی به نتیجه گیری نداریم چون قرعه سختی نصیب بازیکنان ایرانی شده است. از طرفی هر دو بازیکن ترکیب دوبل چپ دست هستند در صورتیکه همیشه میان بازیکنان چپ دست با راست دست هماهنگی بهتری صورت میگیرد.
دیمیتری لونکو همچنین در پاسخ به این سوال که "کدام یک از پینگپنگبازان ایران موقعیت بهتری دارند"؟، اظهارداشت: به آینده نوشاد عالمیان امید زیادی است. او میتواند بازیکنی بزرگ شود البته به شرطی که حضوری متوالی در اردوها و پروتورهای معتبر جهانی داشته باشد.
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