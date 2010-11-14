به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه شنبه در همایش بهبود و ارتقای کیفیت نان اظهار داشت: نان یکی از عمدهترین گروه غذایی خانواده است که 40 درصد از مواد غذایی جامعه به شمار میرود و این مصرف در خانوادههای ضعیف پر رنگتر و از اهیمت خاصی برخوردار است.
وی با اشاره به سه ضلع اصلی و مهم مثلث تشکیل دهنده تولید نان اشاره کرد و بیان کرد: یک ضلع از این مثلث مردم و دیگری دولت و نانوا است و اگر در این زمینه مدیریت خوبی اعمال شود رضایت مردم را بدنبال خواهد داشت.
وی در خصوص وجود نارضایتی در هر یک از سه ضلع این مثلث اظهار داشت: مردم از کیفیت پائین نان، نانوا از درآمد کم و دولت از ارائه 40 میلیارد یارانه ناراضی هستند و هر کدام از این سه ضلع به نوعی از موقعیت ایجاد شده خرسند نیستند.
دهناد علت اصلی نارضایتی و عدم کیفیت نان در پنچ دهه گذشته را سایه سنگین تحمیل شده یارانهها بر حوزه نان و تهیه مواد اولیه آرد و نان عنوان کرد و افزود: کارخانه تولید کننده گندم، نانواییهای دریافت کننده آرد و همچنین مردمی که نان دریافت میکنند از این امر ناراضی هستند.
معاون برنامهریزی استاندار قم در خصوص کیفیت گندمی که استفاده میشود اظهار داشت: 70 درصد کیفیت گندم بین ضعیف تا متوسط است.
افراد آموزش دیده باید در نانواییها به کار گرفته شوند
دهناد در خصوص بکارگیری افراد آموزش دیده در نانواییها بیان کرد: باید از افراد ماهر در فرایند پخت نان استفاده شود ولی به علت بالا رفتن هزینه در نانواییها، امکان آموزش و ارتقای سطح دانش کارگران و به کارگیری آنها در نانوایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به دلیل پائین بودن درآمد در نانواییها، از وسایل و تجهیزات ابتدایی و اولیه استفاده میشود که باید ریشههای این مشکل را شناسایی کنیم.
معاون برنامهریزی استاندار قم در خصوص مقدمات و الزامات اجرای این طرح بیان گفت: اگر این مقدمات و الزامات فراهم نشود این انتظار، انتظار معقول و عادلانهای نیست.
دهناد با اشاره به اینکه زمانی که نانوایی درآمدی ندارد نخواهد توانست از مکان مناسب، تجهیزات به روز، کارگر ماهر و آموزش دیده و استاندارد استفاده کند، بیان داشت: با این وجود رقابتی در بین نانوایی وجود نخواهد داشت و آموزش و ارتقای سطح کیفیتی نان نیز اجرایی نخواهد شد.
معاون استاندار قم ضمن تأکید بر رعایت مسائل بهداشت در فرآیند تولید نان گفت: هیچ نانوایی از رعایت اصول بهداشتی ناراضی نیست و از تمیز بودن محل کار ناراحت نمیشود ولی پایین بودن درآمد مانع از اجرای بسیاری از طرحهای ارتقای کیفیت در نانواییها میشود.
وی با اشاره به مزایای هدفمندکردن یارانهها اظهار داشت: هدفمند کردن یارانهها خواص و فواید بسیاری خواهد داشت و اگر اجرای این طرح را یاری و تحمل کنیم شرایط تولید و توزیع نان از وضعیت گندم گرفته تا حق انتخاب کارخانه و نانوا بهتر خواهد شد.
دهناد ادامه داد: اجرای این طرح سبب ایجاد رقابت در بین نانواییها نیز خواهد شد که به طور اتوماتیک هر نانوایی به فکر افزایش کیفیت نان خود خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی و امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه در حوزه نان دچار ضایعات هستیم، گفت: بیشترین ضایعات در حوزه آرد و نان است که 15 تا 30 درصد آن در قم دور ریخته میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه شنبه در همایش بهبود و ارتقای کیفیت نان اظهار داشت: نان یکی از عمدهترین گروه غذایی خانواده است که 40 درصد از مواد غذایی جامعه به شمار میرود و این مصرف در خانوادههای ضعیف پر رنگتر و از اهیمت خاصی برخوردار است.
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