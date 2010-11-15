صنایع بزرگ خوزستان همچنان بی توجه به تولیدات استانی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با وجودی که استان خوزستان دارای شرکتهای عظیم صنعتی و نفتی است ولی تولید کنندگان کم تعداد این استان از عدم استقبال این صنایع از تولیدات آنها با وجود کیفیت برابر تولیداتشان با استانهای دیگر گلایه می کنند و این موضوع باعث شده صنایع کوچک در خوزستان هیچگاه رشد و توسعه ای که مورد انتظار است را نداشته باشند.

در این خصوص استاندار خوزستان بارها به صنایع بزرگ برای تامین محصولات خود از تولیدکنندگان بومی استان تذکر جدی داده ولی این تذاکرات ظاهرا با بی توجهی صنایع بررگ مواجه بوده است و این در حالیست که استان خوزستان می تواند از این طریق یعنی تامین محصولات خود از داخل استان و افزایش تعداد واحدهای تولید کننده، بیکاری خود را کاهش دهد.



نکته جالب این ماجرا اینجاست که خود شرکتهای بزرگ صنعتی موجود در استان خوزستان بارها در جلسات مختلف، اخبار و گزارشهای ارائه شده خود از توجه جدی به تولیدات داخلی استان خوزستان خبر داده اند ولی در عمل چنین اتفاقی محقق نشده و تولیدکنندگان از اینکه کالاهای مشابه و حتی بی کیفیت سایر استانهای به خصوص استان تهران به تولیدات آنها ارجحیت داده می شود، معترض هستند.



شاید اگر شرکتهای بزرگ و عظیمی چون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تولید بیش از 80 درصد نفت ایران، شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگترین شرکت حفار ایران و خاورمیانه، منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با فعالیت ده ها شرکت پتروشیمی، پالایشگاه آبادان به عنوان بزرگترین پالایشگاه کشور، شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد کشور و سایر شرکتهای وزارتخانه های نیرو و کشاورزی در استانی دیگر مستقر بودند آن استان فعالیت صنایع کوچک بی شماری را به خود می دید ولی در استان خوزستان به علت بی توجهی این شرکتها، شاهد رشد و پیشرفت صنایع کوچک نیستیم و همین امر باعث شده بیکاری در خوزستان هیچگاه کاهش نیابد.



در همین خصوص سید نوراله حسن‌زاده رئیس پیشین صنایع و معادن خوزستان در نشست خداحافظی خود از رسانه‌های استان با انتقاد بی سابقه از سیاست شرکتهای وابسته به وزارت نفت که برای تامین نیازهای اولیه خود از خارج استان خوزستان اقدام می‌کنند، تصریح کرد: در صورتیکه وزارت نفت به خوزستان منتقل شود به احتمال زیاد سیاستهای کنونی صنایع وابسته به این وزارتخانه نسبت به چگونگی نیازهای خود از خارج استان اصلاح می‌شود و بر همین اساس واحدهای صنعتی موجود در استان فرصت ارائه توانمندیهای خود را پیدا می‌کنند.



حسن زاده که سمت خود را به سید خلف موسوی فرماندار شهرستان آبادان واگذار کرده است، ظرفیتها و استعداد واحدهای صنعتی استان را بسیار بالا عنوان کرد و اظهار داشت: صنایع بزرگ استان باید از این ظرفیتها استفاده کنند اما متاسفانه صنایع بزرگی همچون ملی حفاری، گاز و نفت نسبت به این استعدادها بی‌توجه هستند.



وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از صنعت استان را پتروشیمی و نفت تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: شایسته است واحدهای صنعتی وابسته به وزارت نفت نیازهای صنعتی خود را در خود استان توسط همین واحدهای صنعتی که در حال فعالیت هستند، تامین کنند تا از این طریق حمایتهای لازم صورت گیرد.



رئیس سابق سازمان صنایع و معادن استان خوزستان ادامه داد: واحدهای صنعتی وابسته به بخش خصوصی در خوزستان این توانمندی را دارند که بخش مهمی از نیازهای صنایع بزرگ همچون نفت و پتروشیمی را تامین کنند. استان خوزستان با توجه به شاخصهایی که در آن وجود دارد پس از استان تهران و اصفهان سومین استان صنعتی کشور محسوب می‌شود. نزدیک به 60 درصد سرمایه‌گذاریهای ما در بخش پتروشیمی صورت می‌گیرد اما با وجود این میزان سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی، استان خوزستان چندان از این مسئله بهره‌مند نیست.



وی گفت: امیدواریم در آینده گردش مالی حجم عظیم صنایع در استان باشد تا به این ترتیب واحدهای صنعتی استان بتوانند از این گردش مالی بهره‌مند شوند.



رئیس سابق سازمان صنایع و معادن استان خوزستان عنوان کرد: ادامه فعالیت واحدهای صنعتی استان در گرو توجه و به کارگیری صنایع دولتی است که در خوزستان فعالیت می‌کنند.



در عین حال چندی پیش استاندار خوزستان به برخی سیاستهایی تعیین شده از سوی وزارت نفت در خصوص عدم خرید شرکتهای وابسته به وی از برخی صنایع داخل استان انتقاد کرد و گفت: منطقی نیست بخش اعظمی از تسهیلات بانکی و وقت مدیران ارشد استان برای ایجاد اشتغال و رهایی از وضعیت بیکاری تلف شود ولی برخی متولیان وزارتخانه ها با یک مصوبه همه این تلاشها را بر باد دهند. این امر وقتی با تعصب ضعیف برخی مدیران استان نیز همراه شود بسیار دردناک تر می شود.



سید جعفر حجازی تاکید کرد: این مصوبه و مصوبات مشابه آن باید هرچه سریعتر از سوی وزارتخانه های متولی لغو شود زیرا ما قصد داریم گزارش اینگونه کارها را به معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال ارائه دهیم.



وی با اشاره به اینکه تولیدات ارائه شده توسط تولید کنندگان بومی استان از کیفیت مناسبی برخوردار است، تاکید کرد: برخی شرکتهای بزرگ استان به واسطه تصمیمات غلط چشم خود را به این توانمندیها بسته اند که این امر در نهایت به توسعه کسب و کار و رونق استان خوزستان ضربه می زند به همین دلیل ما مصمم هستیم جلوی این اقدامات غیرکارشناسی شده را بگیریم.