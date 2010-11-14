انتقال آب الموت رود به استان قزوین عملیاتی می شود

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده توسط مشاور شرکت و بررسی گزینه های مختلف برای انتقال آب الموت رود به استان قزوین و پس از انتخاب گزینه های برتر، عملیات حفاری های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سد مخزنی و سیستم انتقال آب با بیش از چهار هزار و 500 متر حفاری در محل سایت مخزن و مسیر تونل انتقال آب به دشت قزوین در دره الموت و طالقان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآور شد: طرح یاد شده از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان است که در سفر دور سوم نیز مورد پیگیری و تاکید مسئولان استانی قرار گرفت.

دانشجو هدف از انتقال آب الموت رود به قزوین را که از طرحهای استراتژیک استان محسوب می شود، ذخیره و انتقال بخشی از آب حوضه شاهرود به منظور تامین نیاز آب شرب، صنعت و کشاورزی استان در بیست سال آینده اعلام کرد.



وی افزود: با انتقال آب الموت رود به استان نگرانی و دغدغه تامین نیاز های آبی استان در درازمدت برطرف خواهد شد.

دانشجو تصریح کرد: ‌مطالعات این طرح مهم از سال 1388 آغاز شده است و پیش بینی می شود با پایان یافتن کار مطالعاتی تا سال 1392 عملیات اجرایی نیز از سال 1393 آغاز شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای قزوین خاطرنشان کرد: برای مطالعه و اجرای طرح انتقال آب الموت رود به استان بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تاکنون 15 میلیارد ریال اعتبار جهت انجام مطالعات مرحله اول و خدمات جنبی آن اختصاص داده شده است.

احداث این سد پس از پایان مطالعات حدود پنج سال طول خواهد کشید.