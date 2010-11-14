  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۲

دانشجو:

انتقال آب الموت رود به استان قزوین عملیاتی می شود

انتقال آب الموت رود به استان قزوین عملیاتی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منظقه ای قزوین گفت: عملیات حفاری های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سد مخزنی الموت رود به استان قزوین آغاز شد.

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده توسط مشاور شرکت و بررسی گزینه های مختلف برای انتقال آب الموت رود به استان قزوین و پس از انتخاب گزینه های برتر، عملیات حفاری های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سد مخزنی و سیستم انتقال آب با بیش از چهار هزار و 500 متر حفاری در محل سایت مخزن و مسیر تونل انتقال آب به دشت قزوین در دره الموت و طالقان آغاز شده است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآور شد: طرح یاد شده از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان است که در سفر دور سوم نیز مورد پیگیری و تاکید مسئولان استانی قرار گرفت.
 
دانشجو هدف از انتقال آب الموت رود به قزوین را که از طرحهای استراتژیک استان محسوب می شود، ذخیره و انتقال بخشی از آب حوضه شاهرود به منظور تامین نیاز آب شرب، صنعت و کشاورزی استان در بیست سال آینده اعلام کرد.
 
وی افزود: با انتقال آب الموت رود به استان نگرانی و دغدغه تامین نیاز های آبی استان در درازمدت برطرف خواهد شد.
 
دانشجو تصریح کرد: ‌مطالعات این طرح مهم از سال 1388 آغاز شده است و پیش بینی می شود با پایان یافتن کار مطالعاتی تا سال 1392 عملیات اجرایی نیز از سال 1393 آغاز شود.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای قزوین خاطرنشان کرد: برای مطالعه و اجرای طرح انتقال آب الموت رود به استان بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تاکنون 15 میلیارد ریال اعتبار جهت انجام مطالعات مرحله اول و خدمات جنبی آن اختصاص داده شده است.
 
احداث این سد پس از پایان مطالعات حدود پنج سال طول خواهد کشید.
کد مطلب 1191187

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها