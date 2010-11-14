مهاجم تیم ملی ازبکستان در تمرینات فولاد شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عالم نوکراف مهاجم 27 ساله ازبک جمعه شب وارد اهواز شد و از روز شنبه در تمرینات فولاد حاضر شده و مورد ارزیابی کادر فنی فولاد قرار گرفت.

فیلم بازیهای این مهاجم ریزنقش و سرعتی هفته پیش در اختیار مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان قرار گرفت و پس از تایید اولیه، مراحل سفر این بازیکن به ایران انجام شد و وی در کمتر از چهار روز در اهواز حضور یافت تا جلالی از نزدیک، وضعیت فعلی وی را مورد بررسی قرار دهد.

عالم نوکر اف در سال جاری میلادی، چهار بار با پیراهن تیم ملی فوتبال ازبکستان در دیدارهای دوستانه این تیم به میدان رفته و یک گل هم به ثمر رسانده است. تیمهای ملی عربستان، بحرین، آلبانی و اسلوونی حریفان ازبکستان در این چهار دیدار بوده اند.

وی در دیدار با بحرین در منامه، یک گل برای تیم ملی فوتبال کشورش به ثمر رساند و یک پاس گل هم داد تا در پیروزی جالب چهار بر دو این تیم در برابر بحرین، نقش زیادی داشته باشد.

سوابق این مهاجم 27 ساله ازبک به این شرح است:

سوابق باشگاهی

2010

باشگاه های لکوموتیو تاشکند و غزل قم ، لیگ برتر ازبکستان

زننده 6 گل در لیگ



2009

باشگاه لکوموتیو تاشکند ، لیگ برتر ازبکستان

زننده 5 گل در لیگ



2008

باشگاه لکوموتیو تاشکند ، لیگ برتر ازبکستان

زننده 9 گل در لیگ



2007

باشگاه تراکتور تاشکند ، لیگ برتر ازبکستان

زننده 16 گل در لیگ



2006

باشگاه تراکتور تاشکند ، لیگ برتر ازبکستان

زننده 6 گل در لیگ



2005

باشگاه تراکتور تاشکند ، لیگ برتر ازبکستان

زننده 9 گل در لیگ



همچنین در این مدت یک مهاجم آلمانی که اصالتی آفریقایی دارد نیز برای حضور در تمرینات فولاد خوزستان وارد اهواز شد.



باکاری دیاکیته 30 ساله که در پست هافبک نفوذی و مهاجم بازی می کند، به دعوت باشگاه فولاد به ایران آمده تا در تمرینات فولاد حضور یافته و کادر فنی فولاد ، عملکرد وی را از نزدیک ببینند.



دیاکیته سابقه بازی در بوندس لیگا یک و دو و همچنین لیگ دسته اول فرانسه را دارد و در تیم ملی فوتبال مالی هم بازی کرده است.



وی در آلمان به دنیا آمده اما از آنجا که پدر و مادر وی اهل مالی بوده اند، تابعیت مالی را نیز دریافت کرده است.



سوابق باشگاهی این بازیکن به این شرح است:

2009-2010

اف اس وی فرانکفورت آلمان ، بوندس لیگا دو

6 بازی، بدون گل زده



2007-2009

باشگاه اس وی وهن ویزبادن آلمان ، بوندس لیگا دو

44 بازی، 8 گل زده



2007

باشگاه توس کوبلنز آلمان ، بوندس لیگا دو

14 بازی، بدون گل زده



2006

باشگاه ماینز آلمان ، بوندس لیگا یک

9 بازی، یک گل زده



2004-2006

باشگاه اس وی وهن آلمان ، لیگ منطقه ای

46 بازی، 19 گل



2003-2004

باشگاه نیس فرانسه ، لیگ دسته اول

8 بازی، یک گل زده



2002-2003

باشگاه اینتراخت فرانکفورت آلمان ، بوندس لیگا دو

16 بازی، 3 گل زده



2000-2002

باشگاه گراف شاپ هلند ، لیگ دسته اول

24 بازی، بدون گل زده