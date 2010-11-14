ذخایر آبی خوزستان 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در جلسه ستاد خشکسالی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی خوب و کارهای تخصصی و از سویی ارتباط تنگاتنگ دستگاه های مسئول در چند ساله اخیر مدیریت استفاده بهینه از منابع آب روند خوبی داشته است، گفت: باید تا پایان برنامه پنجم، آبهای استان برای سالهای90 تا 95 را به گونه ایی مدیریت کنیم که در صورت مواجه شدن با چالش بتوانیم از این مراحل گذر کنیم.

حجازی ضمن اشاره به کاهش نزولات آسمانی، آورد آب نسبت به سال گذشته را 70 درصد اعلام کرد و گفت: ذخایر آبی نسبت به سال گذشته 30 درصد کمتر شده اند.



وی افزود: تخصیص آب به طور متوسط در سطح استان70 درصد است که در صورت بارندگی مناسب در سه ماهه آخر سال این میزان به 85 درصد آب برای سطوح زیر کشت افزایش می یابد.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری10 هزار میلیارد تومانی برای یک میلیون و400 هزار هکتار از اراضی استان در دستور کار قرار دارد، خواستار برنامه ریزی دقیق با استفاده از اساتید دانشگاهی و متخصصین مرتبط برای مدیریت استفاده بهینه از آب و برگزاری جلسات کارشناسی دستگاه های مسئول با معاون عمرانی استانداری در این زمینه شد.



حجازی اضافه کرد: باید برای کنترل مخازن و سدها، آبیاری تحت فشار و قطره ای و تبدیل شبکه های سنتی به مدرن در برنامه پنجم استان از هم اینک برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم حداکثر استفاده از آب موجود را ببریم.



وی ادامه داد: دستگاه های ذیربط موظف هستند در جلسات بعدی گزارشات و پیشنهادات خود را برای بالابردن بهره وری اعلام کنند.



حجازی دستگاه ها را به انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در این خصوص فرا خواند و گفت: یک درصد از اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش تخصیص یافته و دستگاه ها موظف هستند با استفاده از این اعتبار، برنامه های خود برای سالهای 95 تا 90 در زمینه آب و کشاورزی ارائه دهند تا در سند استانی با چالش روبه رو نشویم.