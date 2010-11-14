سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی شش کیلو افزایش یافت

هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سرانه مصرف ماهی در کشور را 7.5 کیلو گرم و جهان را 16.5 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: سالانه دو هزار و 300 تن ماهی گرم آبی و سرد آبی در استان تولید می شود که نقش مهمی در توسعه فرهنگ استفاده از آبزیان برای مصارف غذایی دارد.

وی گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده تا پایان برنامه پنجم توسعه، با تولید چهار هزار و 253 تن ماهی، سرانه مصرف در استان مرکزی به 10کیلوگرم خواهد رسید.

وی، استفاده از ظرفیتها، تجهیزات نوین و مکانیزاسیون، جذب سرمایه گذاریهای جدید را از جمله برنامه های در دستور کار مدیریت شیلات استان، برای ارتقاء سرانه مصرف ماهی در طول برنامه پنجم عنوان کرد.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 178تن ماهی سرد آبی و 14تن ماهی گرم آبی و چهار میلیون و 373هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در استان تولید شده است.

موسوی اضافه کرد: همچنین در این مدت هفت میلیون و 176هزار بچه ماهی سردآبی و گرم آبی در مراکز پرورشی استان رها سازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت 250 مرکز پرورش ماهی افزود: استان مرکزی از لحاظ تولید ماهی، رتبه دوم و تنوع رتبه اول را کشور داراست.

