طرح توسعه پالایشگاه اراک 89 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رشید سیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) تا سال آینده، ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه به روزانه 16 میلیون لیتر افزایش می یابد.

مجری طرح افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت پالایشی از روزانه 170 هزار بشکه به روزانه 250 هزار بشکه، افزایش تولید بنزین در ازای کاهش تولید نفت کوره، ارتقای کیفیت محصولات پالایشگاه به استانداردهای اروپا و کاهش مواد آلاینده محیط زیست در پالایشگاه شازند اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه در دو فاز به بهره برداری می رسد، افزود: ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه با بهره برداری از فاز نخست طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشی تا بهمن امسال، با روزانه دو میلیون لیتر افزایش به روزانه 6 میلیون لیتر می رسد همچنین با بهره برداری از فاز دوم این طرح در سال آینده، ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه اراک با افزایش روزانه 9 میلیون و 200 هزار لیتری به روزانه 16 میلیون لیتر خواهد رسید.

به گفته وی با اجرای طرح توسعه در پالایشگاه عدد اکتان بنزین سوپر و معمولی تولیدی در این پالایشگاه به ترتیب حداقل به 95 و 90 می رسد و میزان مواد آروماتیکی و بنزن موجود در بنزین معمولی پالایشگاه نیز به ترتیب به 35 درصد و یک درصد کاهش می یابد.

تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه

مجری طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی از افزایش بنزین تولیدی پالایشگاه به روزانه 16 میلیون لیتر و کاهش 35 درصدی نیاز کشور به واردات این فرآورده راهبردی تا سال آینده خبر داد و افزود: هم اکنون روزانه 4 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین در پالایشگاه تولید می شود که با اجرای طرح توسعه و بهینه سازی این میزان با 11 میلیون و 200 هزار لیتر افزایش به روزانه 16 میلیون لیتر می رسد.

به گفته سیدیان با اجرای این طرح، ظرفیت تولید بنزین سوپر پالایشگاه از روزانه یک میلیون لیتر به روزانه سه میلیون و 600 هزار لیتر، بنزین معمولی از روزانه سه میلیون و 700 هزار لیتر به روزانه 12 میلیون و 300 هزار لیتر، نفت سفید از روزانه چهار میلیون و 200 هزار لیتر به روزانه 6 میلیون لیتر و گازوییل از روزانه هفت میلیون و400 هزار لیتر به روزانه هشت میلیون و 900 هزار لیتر، گازمایع از روزانه یک میلیون لیتر به روزانه سه میلیون و 600 هزار لیتر و تولید گوگرد از روزانه 50 تن به روزانه650 تن افزایش می یابد.

سیدیان با بیان اینکه افزایش تولید بنزین پالایشگاه در ازای کاهش تولید نفت کوره و افزایش تولید فرآورده های سبک انجام می شود، تصریح کرد: هم اکنون روزانه شش میلیون لیتر نفت کوره در پالایشگاه اراک تولید می شود که با اجرای طرح توسعه، این میزان به روزانه دو میلیون و 400 هزار لیتر کاهش می یابد.

به گفته وی با افزایش خوارک پالایشگاه به روزانه 250 هزار بشکه، روزانه 15 هزار بشکه نفت کوره در این پالایشگاه تولید و بیش از 90 درصد نفت خام پالایشگاه به تولید محصولات با ارزش اختصاص می یابد.

سهم 1.6 میلیارد یورویی شرکت هایی ایرانی در طرح توسعه

مجری طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی هزینه مورد نیاز برای اجرای این طرح را دو میلیارد و 500 میلیون یورو اعلام و تصریح کرد: یک میلیارد و 610 میلیون یورو از این میزان از سوی شرکت های ایرانی و 830 میلیون و 600 هزار یورو از سوی شرکت های خارجی تامین شده است.

سیدیان در باره سهم شرکت های ایرانی و خارجی در تامین هزینه های اجرای طرح توسعه و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه شازند گفت: در تامین هزینه های بخش مهندسی و تامین کالا سهم شرکت های ایرانی به ترتیب 59 درصد و 67 درصد بوده؛ این در حالیست که سهم شرکتهای خارجی در این بخش ها به ترتیب 41 درصد و 33 درصد بوده است.

وی افزود: همچنین سهم شرکتهای ایرانی در تامین هزینه های بخش ساختمان و نصب و دانش فنی به ترتیب 67 درصد و دو درصد بود و سهم شرکت های خارجی در تامین هزینه های این دو بخش به ترتیب 33 درصد و 13.6 درصد بوده است.

انتشار 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت در طرح

سیدیان تصریح کرد: یک میلیارد دلار از هزینه مورد نیاز این پروژه از محل صندوق ذخیره ارزی، حدود 400 میلیارد تومان از طریق توزیع اوراق مشارکت و هزینه باقی مانده از منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش و انرژی فاند تامین می شود.

به گفته وی بانک ملت و شرکت ایرانی پرد انرژی از تامین کنند های منابع مالی این پروژه در بخش انرژی فاند هستند.

تصفیه نفت خام سنگین در پالایشگاه

سیدیان از تغییر نفت خام ورودی پالایشگاه با اجرای طرح توسعه در پالایشگاه خبر داد و افزود: هم اکنون 100 درصد خوراک ورودی پالایشگاه از نفت خام سبک اهواز- آسماری تامین می شود که با اجرای این طرح 55 درصد از خوراک پالایشگاه از نفت خام سنگین 10 حوزه دزفول شمالی از جمله دهلران و چشمه خوش تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: تغییرهای لازم در بیش از 10 واحد پالایشگاه موجود، با هدف فراهم کردن امکان تصفیه نفت خام سنگین و تغییر خوراک پالایشگاه نیز ایجاد شده است.

مشارکت بالای شرکت ها و سازندگان داخلی

به گفته سیدیان این پروژه با مشارکت بالای بخش خصوصی اجرا می‌شود و پیمانکار اصلی آن هم کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های ایرانی سازه، طراحی و ساختمان نفت ایران و یک شرکت خارجی و کارفرمای آن شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران است.

وی از تامین 450 میلیون یورو از تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه پالایشگاه از سوی سازندگان داخل خبر داد و افزود: 45 درصد تجهیزات مورد نیاز طرح از سوی سازندگان تامین شد که این رقم در قیاس با سایر پالایشگاه های کشور بی نظیر است.

به گفته وی تا کنون 98 درصد کالاهای مورد نیاز پروژه به ارزش یک هزار و 482 میلیون یورو سفارش داده شده است و ارزش کالاهای باقی مانده و سفارش نشده طرح حدود 31 میلیون یورو برآورد می شود که این کالاها بیشتر شامل لوله کشی، ابزار دقیق و لوازم یدکی است.

سیدیان با بی اثر خواندن تحریم ها در تامین کالاهای مورد نیاز طرح توسعه پالایشگاه گفت: 98 درصد کالاهای اساسی مورد نیاز پروژه از بهترین سازندگان خارجی تامین شده است و دو درصد کالاهای باقی مانده نیز آماده ارسال هستند و یا در کشتی و گمرک سایت پالایشگاه قرار دارند.

تولید پروپیلن برای نخستین بار در پالایشگاه امام خمینی

مجری طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه از تولید روزانه 7 هزار و 700 بشکه پروپیلن با اجرای این طرح در پالایشگاه شازند خبر داد و افزود: بر اساس برنامه قرار است پروپیلن تولیدی در پالایشگاه کاملا به بخش خصوصی واگذار شود هرچند این بخش هم اکنون آماده دریافت پروپیلن تولیدی پالایشگاه شازند نیست.

به گفته او با اجرای افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه واحدهای تقطیر اتمسفریک، ایزومریزاسیون، بهسازی اکتان، تصفیه نفت سفید، نفت گاز، نفتا، بنزین، ته مانده برج اتمسفریک و خلا، کاتالیستی شکننده ته مانده، تولید گاز مایع، پروپیلن،، تولید هیدوژن، بازیافت گوگرد، تصفیه آمین، جدا کننده آب ترش به پالایشگاه اضافه شده است که این واحدها به ترتیب اولویت در دو فاز راه اندازی خواهد شد.

مجری طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه تعداد نیروهای شاغل در این طرح را هفت هزار و 500 نفر اعلام و تصریح کرد: 62 درصد از این نیروها استخدام استان مرکزی و 37 درصد باقی مانده از خارج از استان مرکزی هستند.

کمترین حادثه با رعایت مسائل ایمنی در طرح توسعه

سیدیان با بیان این که تاکنون بیش از 42 میلیون نفر ساعت نیروی انسانی در طرح افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) فعالیت داشتند، افزود: بیشترین ساعت های بدون حادثه ناتوان کننده در این پروژه یک میلیون نفر ساعت بوده است که برای پروژه ای در این سطح رکورد قابل توجهی محسوب می شود.