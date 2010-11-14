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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۲

3700 متر از خطوط انتقال فرآورده های نفتی استان مرکزی نوسازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: مهندس واحد تعمیرات شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی گفت: تا کنون سه هزار و 700 متر از خط لوله 16 اینچ انتقال فرآورده اراک - قم از سوی واحد تعمیرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی تعویض و نوسازی شده است.

رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: عملیات تعویض بخشی از خط لوله اراک - قم با انجام تست های فشار، نشتی و انجام عملیات تخصصی برای اطمینان و سلامت قطر داخلی لوله با موفقیت پایان یافت.
 
کریمی با بیان اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات مرکزی، یکی از مناطق یازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است گفت: این منطقه با یک هزار و 595 کیلومتر خط لوله، وظیفه انتقال نفت‌خام به پالایشگاه‌های اراک، تهران، تامین سوخت مصرفی شهرها و روستاهای استان لرستان، همدان، مرکزی و قم را به عهده دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: عملیات بهره برداری در این شرکت به وسیله چهار مرکز انتقال نفت، سه ایستگاه فشارشکن و سه پایانه نفتی انجــام می شود، مراکز انتقال نفت، وظیفه پمپاژ نفت خام و فرآورده های نفتی، فشارشکن ها وظیفه کاهش فشار و پایانه ها وظیفه دریافت مواد نفتی از خطوط لوله را به عهده دارند.
 
کریمی گفت: این عملیات به دلیل خوردگی‌ شدید لوله  و حساسیت منطقه به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی روستایی انجام شد.
کد مطلب 1191206

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