۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

جمالی از دور مسابقات جودو حذف شد

عضو تیم ملی جودو ایران با شکست در سومین مبارزه خود، از رقابتهای این رشته در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی حذف شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای جودو امروز یکشنبه محمد جمالی در وزن 81- کیلوگرم  ابتدا  "فرحود رحیموف " از تاجیکستان  را شکست داد  و در دور دوم برای مبارزه با "شاکیر مامیوف" نفر سیزدهم رنکینگ جهانی از ازبکستان به روی تاتامی رفت. این دیدار هم در پایان 5 دقیقه وقت قانونی به تساوی رسید و در حالیکه هیچکدام از دو جودوکار در 5 دقیقه مبارزه موفق به کسب امتیازی نشده بودند نماینده ازبکستان در آغاز سه دقیقه وقت اضافه موفق به کسب امتیاز طلایی شد و به نیمه نهایی راه یافت.

نماینده کشورمان با این شکست به گروه بازنده ها رفت و در این مرحله با "ماساهیروتاکاماتسو" نفر هفدهم رنکینگ جهانی از ژاپن مبارزه کرد و با شکست در این مبارزه از دور مسابقات کنار رفت.
