جمالی از دور مسابقات جودو حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای جودو امروز یکشنبه محمد جمالی در وزن 81- کیلوگرم ابتدا "فرحود رحیموف " از تاجیکستان را شکست داد و در دور دوم برای مبارزه با "شاکیر مامیوف" نفر سیزدهم رنکینگ جهانی از ازبکستان به روی تاتامی رفت. این دیدار هم در پایان 5 دقیقه وقت قانونی به تساوی رسید و در حالیکه هیچکدام از دو جودوکار در 5 دقیقه مبارزه موفق به کسب امتیازی نشده بودند نماینده ازبکستان در آغاز سه دقیقه وقت اضافه موفق به کسب امتیاز طلایی شد و به نیمه نهایی راه یافت.

نماینده کشورمان با این شکست به گروه بازنده ها رفت و در این مرحله با "ماساهیروتاکاماتسو" نفر هفدهم رنکینگ جهانی از ژاپن مبارزه کرد و با شکست در این مبارزه از دور مسابقات کنار رفت.