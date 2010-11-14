محمد علیرضایی شناگر ۵۰ متر قورباغه کشورمان که برای نخستین بار توانست به فینال یک ماده انفرادی در شنای بازی های آسیایی صعود کند در باره تنیجه مرحله مقدماتی گفت: تلاش زیادی کرده بودم و باید نتیجه می گرفتم.

وی ادامه داد: خوشحالم که ناکامی دوحه را جبران کردم. در دوحه هم باید به فینال می رفتم اما بدشانسی آوردم.

علیرضایی سپس ادامه داد: برای کسب مدال طلا شنا می کنم می دانم قهرمانان جهانی مانند پولیا کف و کیتاجیما کنارم شنا می کنند اما با رکرودی که صبح بدست آوردم اعتماد به نفسم بیشتر شده است.

شناگر ایران در ادامه خاطرنشان کرد: شکست دادن پولیاکف در مسابقه صبح امروز (یکشنبه) کار ساده ای نبود اما من این کار را کردم. با رکوردی که صبح بدست آوردم در خط ۵ شنا می کنم و این اتفاق خوبی است.

