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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

علیرضایی: برای کسب مدال طلا تلاش می‌کنم/ دنبال جبران نتایج دوحه هستم

علیرضایی: برای کسب مدال طلا تلاش می‌کنم/ دنبال جبران نتایج دوحه هستم

شناگر تیم ملی کشورمان پس از صعود به مرحله فینال این رشته در بازیهای آسیایی گفت: برای کسب مدال طلا در این رقابتها تلاش می کنم.

محمد علیرضایی شناگر ۵۰ متر قورباغه کشورمان که برای نخستین بار توانست به فینال یک ماده انفرادی در شنای بازی های آسیایی صعود کند در باره تنیجه مرحله مقدماتی گفت: تلاش زیادی کرده بودم و باید نتیجه می گرفتم.

وی ادامه داد: خوشحالم که ناکامی دوحه را جبران کردم. در دوحه هم باید به فینال می رفتم اما بدشانسی آوردم.

علیرضایی سپس ادامه داد: برای کسب مدال طلا شنا می کنم می دانم قهرمانان جهانی مانند پولیا کف و کیتاجیما کنارم شنا می کنند اما با رکرودی که صبح بدست آوردم اعتماد به نفسم بیشتر شده است.

شناگر ایران در ادامه خاطرنشان کرد: شکست دادن پولیاکف در مسابقه صبح امروز (یکشنبه) کار ساده ای نبود اما من این کار را کردم. با رکوردی که صبح بدست آوردم در خط ۵ شنا می کنم و این اتفاق خوبی است.

کد مطلب 1191221

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