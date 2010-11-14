مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

ایران :

پشت پرده استیضاح برخی وزرا

وزیر رفاه خبر داد: پوشش بیمه های اجتماعی و درمانی برای گروه جدیدی از کم درآمدها

به دنبال اعتراض ایران به استفاده از نام جعلی به جای خلیج فارس صورت گرفت؛ عذرخواهی چین از ایران

تفاهم:

بخشودگی بدهکاران بانکی

90 درصد تولید زعفران جهان متعلق به ایران است

قیمت جهانی طلا کاهش یافت

افزایش پلکانی نرخ بلیت هواپیما



جام جم :

انصراف 15 درصد مردم از دریافت یارانه

استقبال اصولگرایان از حرکت اصولگرایی احمدی نژاد

آغاز خوب ورزشکاران ایران در گوانگجو

جوان:

اعتراف بی سابقه آمریکا به ایجاد و تجهیز گروههای تروریستی؛ کلینتون: طالبان و القاعده را خودمان ساختیم

پرونده مهدی هاشمی آزمون جدی دستگاه قضا

وزیر ارتباطات خبر داد: پرواز ماهواره بر سیمرغ سال آینده



جهان صنعت:

محصولی: تعریفی از خط فقر وجود ندارد، ابهام در تعیین خط فقر

تحریف نام خلیج فارس و نیشخند اعراب؛ مسئولان ایرانی در گوانگجو چه کردند!

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: نان لواش 50 تومان می شود



حمایت:

رئیس قوه قضائیه: اجرای طرح وکیل خانواده، گامی موثر در کاهش مشکلات مردم است

ایران، سومین کشور پرمصرف گاز در دنیا

رشد 6.5 درصدی نرخ طلاق





خراسان:

کلینتون: القاعده و طالبان ساخته دست آمریکا هستند

ارتباط 45 درصد طلاق ها با دوستی های قبل از ازدواج

تاکید سران ایران و عراق بر افزایش همکاری ها



دنیای اقتصاد:

معضل واردات؛ حذف صورت مسئله؟

حضور اوباما در اجلاس اوپک؛ آمریکا خواستار تجارت بیشتر با آسیا شد

تشکیل شورای دولت و بخش خصوصی

شرق:

به بهانه یکی از برنامه های صدا و سیما صورت گرفت؛ حمله فرزند آیت الله کاشانی به دکتر مصدق

گزارش تحلیلی "شرق" از شروط اصولگرایان برای بازگشت مهدی هاشمی؛ یک پرونده برای دو نفر

اعتراض نظام پرستاری به تصمیم دولت



صبح اقتصاد:

اولین سامانه الکترونیکی کالاهای نفتی راه اندازی می شود؛ ورود کالاهای کددار در فهرست وزارت نفت

پل جوادیه پس از سه سال گشایش یافت

برای اولین بار در ایران؛ پتروشیمی مروارید جایزه بین المللی مدیریت پروژه را کسب کرد



فرهیختگان:

یک نقره و دو برنزبرای ورزش ایران در بازیهای آسیایی ؛ روز اول بدون طلا شب شد

اصولگرایان سنتی در مسیر انتخابات مجلس نهم گام بر می دارند؛ حرکت موتلفه با چراغ روشن

هیلاری کلینتون: القاعده و طالبان ساخته آمریکاست



کیهان:

گزارش خبری تحلیلی کیهان؛ نگرانی دشمن از وحدت اصولگرایان، ترفندها و تدبیرها

امکان پرداخت الکترونیک در تمام جایگاههای سوخت کشور

بهره برداری از نخستین پل سه پایه دنیا در تهران



گسترش صنعت:

محرابیان: ذوب آهن دلاوری ایرانیان را تداعی کرد

شکست سیاست تحریم اوباما

پیشرفت 54 درصدی فاز 17 و 18 پارس جنوبی





همشهری:

شهردار تهران در مراسم گشایش نخستین پل سه پایه جهان: پل جوادیه تلاشی برای کاستن فاصله شمال و جنوب شهر است

مجلس به دولت مجوز داد: حمایت از تشکیل بنگاههای بزرگ مالی و اقتصادی

بانک مرکزی بخشنامه کرد؛ دریافت جرایم دیرکرد وام، فقط بر اساس قرارداد بانک و مشتری