به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به همت آکادمی هنر برگزار می‌شود مرتضی پورحاجی درباره "میزان دخالت بلاغت شعری بر روایت‌شناسی داستان"، علیرضا سیف الدینی درباره "درنگ بوطیقایی بر قصه‌های بیژن نجدی" و لیلا صادقی درباره "عناصر جهان‌های متنی در داستان بیژن نجدی" سخنرانی می‌کنند.

از بخش‌های قابل توجه این مراسم سخنرانی یوحنا نجدی پسر زنده‌یاد نجدی و همچنین رونمایی از عکس های منتشر نشده این نویسنده است.

این مراسم سه شنبه 25 آبان از ساعت 17:30 تا 19:30 در کافه گالری سرو واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی 2 برگزار می‌شود.



بیژن نجدی 24 آبان 1320 در خاش دیده به جهان گشود. وی پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضیات به تدریس در دبیرستان‎های لاهیجان مشغول شد. نجدی نویسنده‌ای با ذوق بود که داستان‌هایش را به سبک‌های واقع‌گرایی و فراواقع‌گرایی می‌نوشت و از قریحه شاعری خود نیز در متن داستان‌هایش بهره می‌برد. نجدی در 3 شهریور 1376 در 56 سالگی درگذشت.