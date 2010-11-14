محمود اکرامیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت جشنواره شعر فجر گفت: از چندی پیش روند ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی شروع شده و همچنان ادامه دارد و آخرین تصمیمات لازم در جلسه روز دوشنبه شورای سیاستگذاری جشنواره اتخاذ میشود.
وی با تاکید بر تغییرات اساسی در داوری آثار افزود: مشکلی که همیشه در زمینه جوایز سراسری مانند جشنواره شعر فجر، جایزه کتاب سال، جشنواره مطبوعات و کنگره شعر دفاع مقدس هست، تکراری بودن داوران و شناختهشده بودنشان برای شرکت کننده هاست.
دبیر جشنواره شعر فجر اضافه کرد: این مسئله در درازمدت باعث حاکمشدن یک سلیقه و نگاه خاص بر جریان ادبی خواهد شد چرا که یک شرکتکننده دیگر نیازی به خلق یک اثر خلاقانه برای رقابت در جشنواره نمیبیند و تمام نگاهش معطوف به سلیقه منِ نوعی خواهد بود که چندین دوره است داور فلان یا بهمان جشنواره هستم.
اکرامیفر اگفت: متاسفانه چنین اتفاقی تا اندازهای در حال حاضر هم نمود دارد و به خاطر همین مسائل امسال قطعاً شاهد تغییراتی ساختاری در ترکیب هیئتهای داوری خواهید بود.
وی از استفاده از نیروهای جوان و دارای نگاههای تازه و البته نه لزوماً مقیم مرکز (تهران) برای داوری آثار خبر داد و در عین حال بر لزوم استفاده از تعدادی از داوران باسابقه تاکید کرد.
اکرامیفر که دبیری کنگره شعر دفاع مقدس را هم بر عهده دارد، با اشاره به تداوم کنگرههای استانی تا اواسط دیماه، از آغاز داوری آثار از بهمنماه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این کنگرهها در بیش از 30 استان کشور برپا میشود و اینکه امسال اولین بار است که آثار به صورت متمرکز به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال میشود، باید منتظر پایان کنگرههای استانی باشیم و آنوقت به ارزیابی آثار بپردازیم.
دبیر علمی کنگره شعر دفاع مقدس همچنین از احتمال تمدید مهلت ارسال آثار به این کنگره سراسری تا 20 روز پس از پایان مهلت اعلام شده اولیه، خبر داد.
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