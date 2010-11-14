17 انبار احتکار کالا در کردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری شامگاه شنبه و در جریان کشف سه انبار جدید احتکار کالا، اظهار داشت: از ابتدای اجرایی کردن طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها در استان کردستان تاکنون 17 انبار احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کشف و با همکاری دستگاه قضایی اموال موجود در آنها ضبط شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای آغاز این طرح نظارتی در کردستان تاکنون هشت هزار و 248 واحد صنفی و غیرصنفی در بخش های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: با توجه به بازرسی های صوررت گرفته در سطح استان کردستان 705 مورد تخلف کشف و در قالب 423 فقره پرونده به ارزش 915 میلیون ریال در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات جهت رسیدگی و صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

اسراری با اشاره به همکاری و مشارکت مجامع امور صنفی و سایر دستگاه های دولتی در راستای اعمال نظارت بهتر بر وضعیت بازار عنوان کرد: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندکردن یارانه ها 106مورد گشت مشترک با حضور اتحادیه ها و ادارات و سازمانهای دولتی اجرا شده است که بیشترین تخلفات کشف شده مربوط به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی است.

وی به همکاری مردم در راستای گزارش تخلفات احتمالی واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: در این مدت 330 مورد گزارشات مردمی توسط اداره مشارکت های مردمی سازمان بازرگانی کردستان دریافت شده است که از این میان 168 مورد تخلف کشف شده است که پرونده برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان در پایان از همه مردم استان درخواست کرد تا تخلفات اقتصادی را به صورت حضوری به سازمان بازرگانی و یا به صورت تلفنی با شماره تماس 124 در میان بگذارند تا در اسرع وقت به شکایات مطرح شده رسیدگی شود.