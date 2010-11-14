اعلام چالشهای نظام بانکی/ توان اعتباری بانکها افزایش یافت

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بانکداری کشور گفت: در ایران با وجود اینکه کشوری بانک محور محسوب می شود و منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی کشور توسط بانکها تامین می شود و با وجود ورشکستگی بسیاری از بانکها در کشورهای غربی و غیره، بانکهای داخلی به فعالیتهای خود همچنان ادامه می دهند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با اشاره به اینکه فعالیتهای پولی و بانکی کشور ادامه دارد، دلایلی را برای این امر برشمرد و تصریح کرد: اجرای صحیح و اصولی بانکداری اسلامی، اتخاذ سیاستهای درست پولی و بانکی، اجرای صحیح این سیاستها توسط سیستم بانکی و مدیریت منطقی از جمله این دلایل به شمار می رود.

وی اجرای اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی، گسترش بانکهای خصوصی و غیره را باعث ایجاد رقابت در عرصه بانکداری کشور دانست و افزود: رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی باعث افزایش کارآیی و بهبود روابط بانک با مشتری شده است.

مدیرعامل بانک ملی در بخش دیگری از سخنان خود شناسایی مطالبات معوق، شفاف سازی حسابها و ذخیره سازی مناسب را باعث استحکام صورتهای مالی بانکها عنوان کرد.

وی بیان کرد: بانکها در جذب سپرده های پایدار، کاهش نقدینگی و تغییر در ترکیب نقدینگی توان اعتباری خود را افزایش داده اند که همین امر در کنترل تورم اثر گذار بوده که بررسی شاخص عمق مالی نشان از این واقعیتها دارد.

خاوری هماهنگی سیستم بانکی را در این جریان مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: شاهد این مدعی کنترل سریع بازار ارز و فراهم کرد زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی همچنین حمایت دولت از سیاستهای پولی و بانکی و کنترل تقاضای دولت را در این امر دخیل دانست و گفت: البته در کنار آن نظام بانکی با چالشهایی هم مواجه است، به همین دلیل طی سالهای اخیر مطالعاتی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای هماهنگی بانکها برای شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدات نظام بانکی صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی در شورا و سازماندهی کمیته های علمی گفت: این کارگروه و کمیته های علمی چالشهای نظام بانکی و یافتن راه حلهای مناسب برای آنها را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند.

خاوری از بین رفتن موانع نظام بانکی را باعث توسعه کشور، ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و غیره دانست و ضمن تاکید بر اصلاح مقررات متناسب با نیازهای بانکی گفت: در برخی از بخشها مانند ضمانت نامه های بانکی با چالشهایی مواجه هستیم.

وی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را مواجه با مشتریان بدحساب عنوان کرد و گفت: در عین حال بانکها همواره با مشکل محدودیت منابع نسبت به میزان تقاضا در جامعه و عدم نرخ کفایت سرمایه مواجه بوده اند.