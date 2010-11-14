من یونایتد از شکست تساوی ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونیاتد در حالی که در ویلاپارک مقابل آستون ویلا بازی می کرد، با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل این تیم به کار خود پایان داد.

ویلا ابتدا با گل های اشلی یانگ (72-پنالتی) و مارک آلبرایتون (76) از حریف خود پیش افتاد اما فدریکو ماچدا (81) و نمانیا ویدیچ (85) گل های خورده را جبران کردند.

در سایر دیدارهای دیگر نتایج زیر حاصل شد:

* منچسترسیتی صفر - بیرمنگام صفر

* نیوکاسل صفر - فولهام صفر

* تاتنهام 4 - بلکبرن 2

* وستهام صفر - بلکپول صفر

* ویگان اتلتیک یک - وست بروم صفر

* ولورهمپتون 2 - بولتون 3

* استوک سیتی 2 - لیورپول صفر

این رقابت ها امشب با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:

* اورتون - آرسنال

* چلسی - ساندرلند

جدول رده بندی:

1- چلسی 28 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- منچستریونایتد 25 امتیاز

3- آرسنال 23 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- منچسترسیتی 22 امتیاز

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18- بیرمنگام 13 امتیاز

19- ولورهمپتون 9 امتیاز - تفاضل گل 10-

20- وستهام 9 امتیاز 11-