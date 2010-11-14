من یونایتد از شکست تساوی ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونیاتد در حالی که در ویلاپارک مقابل آستون ویلا بازی می کرد، با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل این تیم به کار خود پایان داد.
ویلا ابتدا با گل های اشلی یانگ (72-پنالتی) و مارک آلبرایتون (76) از حریف خود پیش افتاد اما فدریکو ماچدا (81) و نمانیا ویدیچ (85) گل های خورده را جبران کردند.
در سایر دیدارهای دیگر نتایج زیر حاصل شد:
* منچسترسیتی صفر - بیرمنگام صفر
* نیوکاسل صفر - فولهام صفر
* تاتنهام 4 - بلکبرن 2
* وستهام صفر - بلکپول صفر
* ویگان اتلتیک یک - وست بروم صفر
* ولورهمپتون 2 - بولتون 3
* استوک سیتی 2 - لیورپول صفر
این رقابت ها امشب با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* اورتون - آرسنال
* چلسی - ساندرلند
جدول رده بندی:
1- چلسی 28 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 25 امتیاز
3- آرسنال 23 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- منچسترسیتی 22 امتیاز
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18- بیرمنگام 13 امتیاز
19- ولورهمپتون 9 امتیاز - تفاضل گل 10-
20- وستهام 9 امتیاز 11-
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