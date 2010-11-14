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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۹

هفته سیزدهم لیگ برتر/

من یونایتد از شکست تساوی ساخت

من یونایتد از شکست تساوی ساخت

تیم فوتبال منچستریونایتد بازی دو بر صفر باخته مقابل آستون ویلا را با تساوی عوض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونیاتد در حالی که در ویلاپارک مقابل آستون ویلا بازی می کرد، با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل این تیم به کار خود پایان داد.

ویلا ابتدا با گل های اشلی یانگ (72-پنالتی) و مارک آلبرایتون (76) از حریف خود پیش افتاد اما فدریکو ماچدا (81) و نمانیا ویدیچ (85) گل های خورده را جبران کردند.

در سایر دیدارهای دیگر نتایج زیر حاصل شد:
* منچسترسیتی صفر - بیرمنگام صفر
* نیوکاسل صفر - فولهام صفر
* تاتنهام 4 - بلکبرن 2
* وستهام صفر - بلکپول صفر
* ویگان اتلتیک یک - وست بروم صفر
* ولورهمپتون 2 - بولتون 3
* استوک سیتی 2 - لیورپول صفر

این رقابت ها امشب با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* اورتون - آرسنال
* چلسی - ساندرلند

جدول رده بندی:
1- چلسی 28 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 25 امتیاز
3- آرسنال 23 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- منچسترسیتی 22 امتیاز
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18- بیرمنگام 13 امتیاز
19- ولورهمپتون 9 امتیاز - تفاضل گل 10-
20- وستهام 9 امتیاز 11-

کد مطلب 1191238

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